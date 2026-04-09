FC Nantes : Incroyable, Kita va toucher 60 M€ !

Les dirigeants du FC Nantes préparent une double vente XXL lors du prochain mercato estival pour maintenir les voyants du compte au vert. Au moins 60 M€ seront dans la caisse.

Mercato FC Nantes : Un jackpot de 60 M€ pour sauver le club

Le FC Nantes traverse un sale temps. 17e au classement après un triste nul contre Metz, le club prépare pourtant un été radieux sur le plan financier. Deux joueurs, Tylel Tati et Matthis Abline, pourraient rapporter au moins 60 millions d’euros de plus-value. Des offres étrangères circulent déjà.

Début avril, Nantes a officialisé la prolongation de Tylel Tati. Le défenseur central de 18 ans, pur produit de la Jonelière, est désormais lié au club jusqu’en juin 2030. Cette signature vise un seul but : maximiser le prix de vente. Chelsea a déjà proposé 30 millions d’euros verbalement en janvier. Waldemar Kita a refusé.

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Ces dernières semaines, les cadors européens s’impatientent. Le Bayern Munich, la Juventus et l’AC Milan suivent le dossier de près. Le PSG et le FC Barcelone observent, plus discrets. Le prodige français est désormais estimé à 25 M€ par Transfermarkt. Sa valeur réelle sur le marché dépasse largement ce chiffre. Les Kita visent même 50 millions d’euros pour ce roc.

Matthis Abline constitue l’autre levier financier des Canaris. À 22 ans, l’attaquant sort d’une saison plus ou moins bonne avec 5 buts et 3 passes décisives en Ligue 1. Recruté pour 5 M€ en 2023, il attire les convoitises de Sunderland et de l’Eintracht Francfort. Ces clubs sont prêts à lâcher entre 30 et 40 millions d’euros.

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Les offres s’accumulent. En mars dernier, le groupe BlueCo et un club anglais anonyme auraient proposé 38 M€ pour le duo Tati-Abline. Les Kita ont dit non. Nantes dispose d’un avantage de taille : le contrat d’Abline court jusqu’en 2028. Le club a la main sur les négociations. Ces ventes représentent le plan de sauvetage de Waldemar Kita. L’objectif est double : éviter la faillite et relancer la dynamique sportive. Avec 60 M€ de bénéfice net, le club pourrait financer l’arrivée de quatre recrues.