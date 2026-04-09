Mercato Stade Rennais : Gros coup, un milieu danois arrive  

Le Stade Rennais prépare déjà son été. Pour renforcer leur milieu de terrain, les recruteurs bretons veulent piocher dans le championnat danois.

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Le mercato estival sera bouillant au Stade Rennais. Les dirigeants du club ont déjà annoncé le dégraissage cet été. Le technicien du SRFC, Franck Haise ne veut pas voir les indésirables la saison prochaine. Ils doivent libérer de place à de nouvelles pépites.

Dans le sens des arrivées, un nom circule déjà. Il s’agit d’un milieu de terrain danois. Selon Transferfeed, le profil de Thomas Jorgensen retient leur attention. Ce meneur de jeu de 20 ans brille sous les couleurs du Viborg FF. Il est même devenu un titulaire indiscutable. Ses performances XXL attirent désormais le regard de plusieurs écuries européennes.

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C’est un talent pur. L’international espoirs danois affiche des statistiques impressionnantes avec 29 matchs disputés toutes compétitions confondues. Son bilan : 4 buts marqués et neuf passes décisives délivrées. Il se démarque surtout par sa régularité exemplaire et un impact offensif qui ne laisse personne indifférent.

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Toutefois, Rennes n’est pas seul sur le coup. La concurrence s’annonce rude puisque le KRC Genk suit le dossier de très près, tout comme le Toulouse FC. La bataille sera intense. Les dirigeants rennais pourraient accélérer le mouvement rapidement. Le profil de Jorgensen correspond aux besoins de l’équipe. Son fort potentiel de progression séduit l’état-major breton.