ASSE : Après Lamba et Larsonneur, un autre grand retour acté

Un grand retour est confirmé dans le groupe de l’ASSE pour le match contre l’USL Dunkerque. Un taulier du milieu revient après Chico Lamba et Gautier Larsonneur. Néanmoins, quatre joueurs manquent encore à l’appel.

ASSE – USLD : Jaber revient après 2 mois et demi d’absence

L’ASSE s’est renforcée dans l’entrejeu, peut-on dire, avec le retour de Mahmoud Jaber. Il est dans le groupe de Philippe Montanier pour affronter l’USL Dunkerque, samedi (20h). Le milieu de terrain avait été victime d’une blessure aux adducteurs, le 24 janvier dernier, soit il y a deux mois et demi. Il a manqué 9 matchs consécutifs en Ligue 1.

L’International Israélien (14 sélections) était un pilier de l’équipe stéphanoise avant sa blessure. Il avait été titulaire à 17 reprises en 18 apparitions en championnat. Son retour est une excellente nouvelle pour l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, qui a besoin de son effectif au grand complet dans le sprint final.

Bernauer, Tardieu, Ferreira et N’Guessan encore absents

Touché dangereusement au thorax, lors d’in violent contact avec le gardien de but de l’AS Nancy en Loraine, puis évacué sur civière, samedi dernier, Kevin Pedro va mieux. Il est aussi dans le groupe stéphanois. Idem pour Gautier Larsonneur, qui était resté sur le banc de touche en Lorraine, parce qu’il n’était pas à 100 %.

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Comparativement au groupe de la semaine dernière, deux joueurs sont sortis : le jeune gardien de but, Issiaka Touré (21 ans), et le milieu de terrain, Luan Gadegbeku (19 ans). L’ASSE compte encore quelques absents. Maxime Bernauer, Joao Ferreira et Djylian N’Guessan sont en reprise, alors que Florian Tardieu (mollet) s’entraîne encore individuellement.

Le groupe de l’ASSE contre Dunkerque :

Gardiens de but : G. Larsonneur, B. Maubleu,

Défenseurs : Le Cardinal, M. Nadé, K. Pedro, C. Lamba, D. Appiah, E. Annan

Milieux de terrain : A. Kanté, A. Moueffek, I. Miladinovic, M. Jaber

Attaquants : A. Boakye, I. Cardona, Z. Davitashvili, L. Stassin, B Old, J. Duffus