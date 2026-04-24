Urgent OM : Frank McCourt secoue le vestiaire avant Nice

Face à la crise qui secoue l’OM, Frank McCourt ne reste pas les bras croisés. Le propriétaire américain est personnellement intervenu à la Commanderie dans le but de remettre de l’ordre.

OM : Frank McCourt a échangé avec les joueurs

Depuis son élimination brutale en Coupe de France, l’Olympique de Marseille vacille. Sur un siège éjectable suite au fiasco lorientais, Habib Beye ne sait pas encore s’il achèvera la saison sur le banc marseillais. Le nom de Christophe Galtier est même évoqué pour le remplacer.

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L’ambiance est clairement intenable à l’OM. Entre discours punitif et manque d’investissement de certains leaders, le propriétaire du club a quitté sa réserve habituelle. Le journaliste Karim Attab révèle que Frank McCourt s’est rendu ce jeudi à la Commanderie pour échanger avec les joueurs.

Quatre victoires pour accrocher le podium

Les détails de cet échange n’a pas encore fuité. Mais l’intention de Frank McCourt est limpide : sonner la fin de la récréation. Il a sans doute lâché ses vérités à un vestiaire en perte de vitesse. L’Olympique de Marseille est actuellement sixième de Ligue 1. Son rêve de qualification pour la prochaine Ligue des champions est quasiment illusoire.

#OMOGCN en allant à l’entraînement on a pu croiser Frank McCourt à la commanderie. Il a tenu à parler aux joueurs dans ce moment très compliqué de la saison.@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/kcap20jsf6 — Karim Attab (@karimattab1) April 24, 2026

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Les Olympiens ont encore une chance d’accéder à cette prestigieuse compétition. Ils devront remporter leurs quatre derniers matchs en vue de remonter sur le podium. Frank McCourt attend donc un sursaut d’orgueil des coéquipiers de Mason Greenwood pour sauver la saison. Cela passe nécessaire par un succès contre l’OGC Nice ce dimanche au Vélodrome.