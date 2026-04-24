Mercato : C’est confirmé, le PSG boucle une signature XXL !

Le PSG et Luis Enrique vont lier leur avenir sur la longueur. Le technicien espagnol devrait prochainement parapher un nouveau bail pharaonique. Explications.

Mercato : L’avenir de Luis Enrique au PSG scellé

Selon les informations relayées par le journal AS et reprises par plusieurs autres sources, Luis Enrique et le Paris Saint-Germain ont trouvé un accord pour une prolongation de contrat jusqu’en juin 2030. Actuellement lié au club de la capitale jusqu’en 2027, l’ancien coach du Barça, architecte du nouveau projet, se sent bien à Paris et le Qatar ne voit pas l’avenir du PSG sans le meilleur entraîneur de son histoire.

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Les deux parties vont officialiser la prolongation à priori en fin de saison. Après de longues années d’errance loin de la Ligue des Champions, le PSG a enfin mis ses mains sur la Coupe aux grandes oreilles, la saison dernière, et pourrait le faire à nouveau cette saison, notamment si Ousmane Dembélé et ses partenaires battent le Bayern Munich en demi-finale. Mais pour garder le technicien catalan, Nasser Al-Khelaïfi a dû sortir le chéquier.

« Luis Enrique est ouvert à l’idée de continuer »

Arrivé à l’été 2023 en remplacement de Christophe Galtier, Luis Enrique est bien parti pour devenir l’entraîneur le plus capé en termes de longévité sur le banc du PSG sous l’ère QSI. À un an de la fin de son engagement actuel, le tacticien de 55 ans a donné son accord pour rester encore un peu plus longtemps dans la capitale. Selon les informations relayées ces dernières heures par Fabrizio Romano, l’ancien milieu de terrain a obtenu une belle revalorisation salariale pour signer un nouveau contrat.

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« Qui n’aime pas Luis Enrique ? Bien sûr. Mais un accord entre Luis Enrique et le PSG autour d’un nouveau contrat est très proche. Le PSG lui a offert un deal jusqu’en juin 2030, avec un gros salaire. Et Luis Enrique est ouvert à l’idée de continuer. La tendance est donc à ce qu’ils poursuivent l’aventure ensemble », a expliqué le journaliste spécialiste du mercato sur sa chaîne YouTube.

Déjà classé 4e dans la hiérarchie des plus gros revenus des entraîneurs européens, derrière Diego Simeone (Atlético Madrid, 2.170.000€/mois), Pep Guardiola (Manchester City, 1.980.000€) et Mikel Arteta (Arsenal, 1.480.000€), Luis Enrique (1.000.000€) pourrait ainsi remonter dans ce classement prestigieux. Présent au Metropolitano pour The Forum, évènement organisé par Apollo Sports Capital et l’Atletico Madrid ce jeudi, Nasser Al-Khelaïfi a rendu un vibrant hommage à son entraîneur.

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PSG : Le message sublime de Luis Enrique à l’ASSE

« Luis Enrique ? C’est la personne la plus positive que j’ai rencontrée dans ma vie. Il reste toujours motivé et de bonne humeur. Nous apprenons tous de lui, de sa façon de voir les choses. Il a le package complet, c’est une personne incroyable et un excellent entraîneur. L’Espagne peut être très fière de lui », a tenu à faire savoir le président du Paris SG.