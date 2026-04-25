‎FC Nantes : Halilhodzic séduit par ce joueur du SRFC

‎‎À la veille du derby entre le FC Nantes et le Stade Rennais, Vahid Halilhodzic a surpris son monde en encensant publiquement Estéban Lepaul, le serial buteur des Bretons. Une sortie qui en dit long sur la menace que représente aujourd’hui l’attaquant du SRFC pour un FCN en quête de certitudes.

‎Stade Rennais-FC Nantes : Lepaul, le poison qui obsède déjà le FCN

‎Il y a des compliments qui sonnent comme des alertes rouges. À la veille du choc entre le Stade Rennais et le FC Nantes, Vahid Halilhodzic a presque dressé le portrait-robot du joueur à surveiller : Estéban Lepaul. ‎Le technicien nantais n’a pas caché son admiration : « C’est un garçon avec une générosité et une capacité à faire le pressing qui me rappelle un peu ce que fait Dembélé avec Paris. Il est récompensé en étant meilleur buteur avec 17 buts. »

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Une déclaration forte, presque savoureuse, tant la comparaison avec Ousmane Dembélé donne du relief à la montée en puissance du Rennais. ‎Au-delà des chiffres, Lepaul impressionne par sa lecture du jeu. Son pressing haut, sa mobilité entre les lignes et sa capacité à harceler la première relance adverse en font un cauchemar pour les défenses fragiles.

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‎Pour Nantes, la question implicite est claire : comment neutraliser Lepaul ? La réponse passe par une défense compacte et des sorties de balle propres. Or, c’est précisément dans ce secteur que les Canaris ont souvent tangué cette saison. Le danger est donc autant technique que mental.

‎Le PSG dans le décor, le buzz en toile de fond

‎Le nom du PSG autour de Lepaul ajoute une dimension médiatique évidente. Même sans contact officiel à ce stade, les rumeurs nourrissent le récit et renforcent l’aura du joueur. ‎Cette sortie d’Halilhodzic n’est pas seulement un hommage : elle prépare aussi son vestiaire à un duel d’intensité.

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En filigrane, le coach nantais reconnaît qu’une individualité peut faire basculer le match. Dans un derby où la tension remplace souvent la finesse, Lepaul apparaît déjà comme le facteur X. Et à Nantes, cela ressemble moins à un compliment qu’à un avertissement.