FC Nantes : Pluie de mauvaises nouvelles avant Rennes  

Terribles coups durs pour le FC Nantes avant le choc face au Stade Rennais en Ligue 1. Plusieurs cadres sont forfaits.

FC Nantes : Le point sur le groupe avant Rennes

Le Roazhon Park va accueillir un choc intense entre le Stade Rennais et le FC Nantes. Pour les Canaris, l’heure est au calcul et à la survie. Ce dimanche, les Nantais jouent leur avenir dans l’élite face à un SRFC impitoyable sur ses terres. Nantes n’a plus le choix. Actuellement premiers relégables, les Jaune et Vert abordent cette 31e journée la corde au cou.

Une défaite en terre rennaise transformerait le rêve de maintien en un mirage lointain. Pour espérer accrocher les barrages, chaque point devient vital. Le défi est immense, car le Stade Rennais ne fera aucun cadeau à son voisin aux abois. Et les signaux sont au rouge pour le FC Nantes avant cette affiche. Du beau monde est à l’infirmerie.

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Francis Coquelin manque toujours à l’appel. Le milieu est jugé un peu juste par son entraîneur. La défense est décimée. Kelvin Amian se remet d’une opération pour une pubalgie. Fabien Centonze attend toujours un diagnostic pour son genou. Tylel Tati poursuit sa convalescence après sa blessure chez les Espoirs. Le coach Vahid Halilhodzic est suspendu pour ce déplacement.

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Le FC Nantes pourra toutefois compter sur le retour de deux cadres. Mohamed Kaba et Rémy Cabella réintègrent le groupe. Gênés par des alertes musculaires après le déplacement à Brest, les deux joueurs apportent un souffle nouveau. Leur retour tombe à pic. Nantes est au pied du mur. Ce derby représente l’ultime chance de viser les barrages. Si les retours de cadres comme Cabella redonnent du poids au collectif, l’absence de titulaires clés en défense fragilise l’équipe. Pour ramener un résultat de Rennes, les Canaris devront livrer une performance solide.