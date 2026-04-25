Mercato PSG : Incroyable revirement pour Yan Diomande ?

‎‎Le PSG avance ses pions sur le mercato, mais le terrain semble soudain se dérober sous ses pieds. Ciblé comme l’un des grands renforts offensifs de l’été, Yan Diomande pourrait finalement prolonger au RB Leipzig.‎

‎Mercato PSG : Yan Diomande, un dossier à 100 M€ qui se complique

‎Du côté de Paris, le profil du jeune ailier ivoirien coche toutes les cases : explosivité, percussion, efficacité et surtout une marge de progression immense à seulement 19 ans. Avec 12 buts et 8 passes décisives cette saison, Yan Diomande s’est imposé comme l’une des sensations du football européen.

Lire aussi : Mercato PSG : Le RB Leipzig sort le tarif pour Yan Diomande

À voir

‎Alerte Mercato OM : À peine arrivé et déjà sur le départ ?

‎Mais le RB Leipzig n’entend pas brader son joyau. Le club allemand valorise son attaquant autour de 100 millions d’euros, une somme qui reflète autant son talent que la rareté de son profil sur le marché. Plus encore, les dirigeants allemands travaillent activement à une prolongation de contrat avec revalorisation salariale, à en croire Talksport, un signal fort envoyé à tous les prétendants.‎

‎Le PSG face à un choix stratégique

‎Pour Luis Campos, ce dossier ressemble à une partie d’échecs. Paris doit décider rapidement s’il faut casser sa tirelire maintenant ou se rabattre sur une alternative offensive plus accessible. Le timing est crucial, car la concurrence anglaise, notamment Liverpool et Manchester City, reste extrêmement agressive sur ce dossier.

Lire aussi : Mercato : Yan Diomandé tranche entre PSG, Liverpool et Real

‎Ce possible revirement n’est pas une mauvaise nouvelle absolue pour le PSG. Dépenser 100 M€ sur un joueur de 19 ans, aussi prometteur soit-il, représente un pari colossal à l’heure où le club cherche aussi à équilibrer son projet sportif autour de la jeunesse et de la discipline tactique voulue par Luis Enrique.‎ ‎Paris garde la main, mais plus pour longtemps

‎Le PSG doit-il aller au bout ? ‎

La réponse est oui… mais uniquement si Leipzig ouvre la porte avant la prolongation. ‎Une fois le nouveau contrat signé, la valeur de Diomande pourrait encore grimper et rendre l’opération presque inaccessible.

Lire la suite sur le PSG :

Mercato : Julian Alvarez au PSG ? L’indice qui change tout

À voir

‎Mercato ASSE : Sainté tient son futur buteur pour 10M€ ?

Urgent ! Terrible nouvelle à Angers pour la réception du PSG

C’est là toute la subtilité du dossier : Paris n’est pas distancé, mais le temps joue désormais en faveur du club allemand. ‎Dans les coulisses, ce feuilleton a tout du futur grand buzz du mercato 2026. Et à Paris, on sait qu’un été sans surprise n’existe jamais.