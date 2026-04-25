‎Mercato : Julian Alvarez au PSG ? L’indice qui change tout

Le feuilleton Julian Alvarez agite les états-majors européens, et un indice venu d’Espagne fait sérieusement pencher la balance. Entre le PSG et le FC Barcelone, tout porte à croire que l’attaquant argentin a une préférence bien plus claire qu’il n’y paraît.

‎‎Mercato PSG : Julian Alvarez, un indice qui ne trompe presque plus

‎Dans les grandes sagas du mercato, il existe toujours ce petit détail qui finit par prendre une ampleur folle. Cette fois, il ne s’agit ni d’une photo floue à l’aéroport ni d’un like sur les réseaux sociaux, mais d’un signal beaucoup plus concret. Selon le journaliste espagnol Emiliano Raggi, les proches de Julian Alvarez chercheraient une maison à Barcelone.

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‎Dans le football moderne, ce type de mouvement n’est jamais anodin. On ne choisit pas une ville par hasard quand l’avenir professionnel est en suspens. Pour le PSG, qui surveille depuis plusieurs semaines le profil du buteur de l’Atlético, ce genre d’information ressemble à une alerte rouge.

‎Le Barça, un rêve ancien pour Alvarez

‎Ce qui rend ce dossier encore plus crédible, c’est que l’attachement d’Alvarez au club catalan n’a rien d’une rumeur improvisée. Son agent, Fernando Hidalgo, avait déjà livré une déclaration lourde de sens sur ses liens avec le club culé : « Alvarez aime-t-il le Barça ? Oui, oui, bien sûr, il admire les clubs espagnols », avait-il balancé sur El Chiringuito.

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‎Il allait même plus loin en ajoutant : « Pour avoir suivi la carrière de Messi depuis son enfance, il est clair que rares sont les Argentins qui n’éprouvent pas d’affection pour le Barça ». Cette phrase vaut presque plus qu’un communiqué officiel. Elle raconte une trajectoire émotionnelle, celle d’un joueur nourri au mythe barcelonais et à l’ombre de Lionel Messi.

‎Pourquoi le Paris SG reste en embuscade

‎Pour autant, Paris n’a pas encore dit son dernier mot. Le club de la capitale cherche toujours à densifier son secteur offensif avec un numéro neuf capable d’alterner profondeur, pressing et efficacité. Sur ce point, Julian Alvarez coche toutes les cases. ‎Quand le facteur émotionnel entre en jeu, l’argent ne fait pas tout.

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Si le joueur a déjà une préférence intime pour Barcelone, alors le Paris Saint-Germain devra proposer un projet sportif exceptionnel pour inverser la tendance. À l’heure actuelle, le FC Barcelone semble tenir la corde. Entre les déclarations de son entourage et les signaux logistiques venus d’Espagne, le dossier penche clairement vers la Catalogne.