PSG : L’incroyable sortie de Gonçalo Ramos sur sa situation

En manque de temps de jeu au sein de l’effectif du PSG, Gonçalo Ramos est annoncé sur le départ depuis plusieurs mois déjà. À l’approche du mercato estival, l’attaquant portugais a évoqué sa situation sous les ordres de Luis Enrique.

Gonçalo Ramos : « ça ne vaut pas la peine de gaspiller mon énergie »

Au PSG, Gonçalo Ramos n’aurait sans doute pas le statut le plus exposé, mais son cas commencerait à interroger à l’approche du mercato estival. Entre un temps de jeu qui peut nourrir la réflexion et des statistiques acceptables, 12 buts et 2 passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues, le dossier pourrait être l’un des tubes du prochain marché de l’été.

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Cependant, la situation ne semble pas particulièrement agacer le principal concerné. Interrogé sur son temps de jeu plutôt faible au PSG, Ramos a confié à l’émission Cala-te Boca qu’il refuse de gaspiller son énergie sur des questions liées aux choix de l’entraîneur.

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« Je joue à un poste, où tout repose sur les buts, mais mon travail consiste à me concentrer sur ce que je peux contrôler. Je ne contrôle pas si je joue plus ou moins, et ça ne vaut pas la peine de gaspiller mon énergie et de m’énerver pour ça, car ce sont des décisions qu’il faut respecter. Tout se passe bien pour moi et je ne veux pas laisser le reste m’affecter, car cela ne ferait que me nuire. » Sauf que l’intérêt de grands clubs européens pourraient le pousser à envisager un transfert dès cet été.

Gonçalo Ramos vers la Premier League ?

L’ancien avant-centre du Benfica Lisbonne, souvent utilisé sans être installé comme un titulaire indiscutable, pourrait avoir des envies d’ailleurs si sa situation ne s’améliore pas d’ici la fin de la saison. Précieux dans la rotation, mais trop rarement titulaire, Gonçalo Ramos pourrait chercher un nouveau point de chute dès cet été.

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Et selon les informations du journaliste anglais Graeme Bailey, le joueur de 24 ans suscite l’intérêt de deux cadors de Premier League : Chelsea et Manchester United. En manque de garanties sous les ordres de Luis Enrique, le compatriote de Cristiano Ronaldo serait tenté par un nouveau défi d’envergure.

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