Mercato AS Monaco: Le PSG en danger pour Maghnes Akliouche

Affichant son meilleur niveau ces derniers mois, Maghnes Akliouche pourrait quitter les rangs de l’AS Monaco lors du prochain mercato estival. Associé au PSG depuis la saison passée, le milieu offensif de 24 ans pourrait finalement rejoindre l’Angleterre, où plusieurs grands clubs s’intéressent à lui.

Mercato AS Monaco : Maghnes Akliouche affole la Premier League

Buteur et passeur décisif face au Paris Saint-Germain en Ligue 1 au Parc des Princes, Maghnes Akliouche a tapé dans l’oeil de deux cadors de Premier League. Des recruteurs étaient même présents à Paris pour assister à la victoire de l’AS Monaco face aux hommes de Luis Enrique. En effet, d’après les informations de TEAMtalk, Liverpool et Manchester United ont rejoint la liste des prétendants du milieu offensif de l’ASM.

Si Tottenham et Newcastle sont déjà en lice depuis un petit moment, l’arrivée des deux cadors du championnat anglais rebat totalement les cartes. Côté Liverpool, l’idée est de trouver le remplaçant idéal à Mohamed Salah, lequel devrait quitter le club de la Mersey à l’issue de la saison. Pour les Red Devils, c’est l’occasion d’aller chercher un renfort offensif de grande qualité pour renforcer un secteur apparemment dans le besoin.

Manchester United suit également d’autres milieux offensifs, comme Marcus Tavernier, évoluant à Bournemouth. Mais l’AS Monaco devra également composer avec l’intérêt de Newcastle et Tottenham, qui suivent de près la situation de Maghnes Akliouche, toujours d’après le média anglais. À noter que ces intérêts pourraient inciter le PSG à accélérer, le club de Nasser Al-Khelaïfi visant lui aussi l’international français en vue d’un éventuel transfert cet été.

Pendant ce temps, l’AS Monaco se frotte les mains : une bataille anglaise pour Maghnes Akliouche permet d’envisager une vente à un tarif élevé, même si la somme de 70 millions d’euros ne devrait pas être atteinte, le joueur étant un peu moins séduisant cette saison, avec notamment 34 matchs pour 6 buts et 7 passes décisives.

