Mercato Stade Rennais : Un crack suisse de 18 ans proche de signer  

Le Stade Rennais tourne autour d’un prolifique attaquant suisse pour le prochain mercato estival. Les dirigeants rennais préparent une offre pour la pépite de 18 ans.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré fonce sur le nouveau talent suisse

Giacomo Koloto fait craquer les recruteurs bretons. Alors que le mercato estival se profile, le Stade Rennais s’active pour attirer cette pépite suisse. Le directeur sportif du club, Loïc Désiré accélère le mouvement. Koloto est l’une des priorités cet été. Ses émissaires ont observé le jeune attaquant de 18 ans à plusieurs reprises.

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Bien que le FC Bâle protège son joueur avec un contrat courant jusqu’en 2030, la pépite semble déjà trop grande pour son écrin actuel. Rennes veut vite le déloger. Le club breton craint que les cadors européens ne fassent exploser les enchères dans les semaines à venir. Les chiffres confirment la forme du joueur. Avec 8 buts en 22 apparitions cette saison, Giacomo Koloto montre qu’il a du talent. Il est prêt pour l’exigence de la Ligue 1.

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Pour convaincre le clan Koloto, l’état-major des Rouge et Noir dispose d’un atout majeur. Contrairement aux géants qui pourraient l’installer sur le banc, Rennes lui offre une garantie de temps de jeu. Le projet breton repose sur cette promesse : ici, le talent éclot sur le terrain, pas dans les vestiaires. Une offre concrète devrait arriver sur le bureau des dirigeants suisses très prochainement.