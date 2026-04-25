Mercato : Liverpool prépare une incroyable offre pour le PSG

Avec le départ déjà officialisé de Mohamed Salah et la grave blessure de Hugo Ekitike, Liverpool va frapper très fort lors du prochain mercato estival afin de renforcer son secteur offensif. Le PSG pourrait en faire les frais. Explications.

Mercato : Liverpool veut acheter l’attaque du PSG !

Incroyable, mais vrai. Les dirigeants de Liverpool rêvent de dépouiller le PSG à l’issue de la saison en cours. Martyrisé par l’équipe de Luis Enrique en Ligue des Champions ces deux dernières années, le club anglais a décidé de réagir de façon originale.

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La quasi-totalité de la ligne offensive du Paris Saint-Germain serait ainsi ciblée par les Reds pour cet été. Alors qu’il devrait être confirmé à son poste, Arne Slot est bien parti pour avoir de nouveaux renforts de poids, notamment pour compenser la grave blessure d’Hugo Ekitike et le départ de Mohamed Salah.

Et selon les informations du journaliste David Lynch, le board de Liverpool aurait les yeux tournés vers l’effectif du côté du Paris Saint-Germain. Les joueurs offensifs de Luis Enrique ont tous fait très mal au club de la Mersey en Champions League. Et les pensionnaires d’Anfield les veulent tous.

Liverpool veut recruter Barcola, Doué et Kvaratskhelia

Éliminé sur le score cumulé de 4-0 par le Paris Saint-Germain en quarts de finale de la Ligue des Champions, Liverpool n’a visiblement pas digéré la leçon. Surtout que Marquinhos et ses partenaires avaient sorti la bande à Mohamed Salah dans cette même compétition la saison dernière. En représailles, les Anglais cibleraient leurs bourreaux. En effet, David Lynch assure que Liverpool aurait placé sur sa liste de transferts Bradley Barcola, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia.

🚨 Liverpool are monitoring THREE PSG wingers ahead of the summer window.



Bradley Barcola, Désiré Doué and Khvicha Kvaratskhelia are all of interest — with the club ready to MOVE if any become available. 👀



(Source: David Lynch) pic.twitter.com/rW5x2zGCDp — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 23, 2026

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« Liverpool suit de près trois ailiers du PSG en vue du mercato estival. Bradley Barcola, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia intéressent tous le club, qui serait prêt à passer à l’action si l’un d’eux devenait disponible », explique le spécialiste du club de la Mersey. Une opération séduction aussi ambitieuse qu’audacieuse, qui agite déjà le marché des transferts européens. Pour autant, David Lynch ne parle pas d’une opération simultanée.

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« Peut-être pas en même temps », précise-t-il. Liverpool serait prêt à frapper dès qu’une opportunité se présente, en ciblant le joueur le plus accessible selon l’évolution des situations contractuelles et des volontés individuelles.