Mercato : le Stade Rennais subit un sale coup du PSG    

Esteban Lepaul affole les compteurs en Ligue 1. Le PSG et Monaco s’arrachent le prodige du Stade Rennais.

Mercato Stade Rennais : le PSG lorgne Esteban Lepaul

Esteban Lepaul ne s’arrête plus de marquer. Ses statistiques font craquer de nombreux clubs. Du beau monde tourne autour de ce crack français. Il broie tout sur son passage cette saison. Bilan : 17 pions en championnat. L’attaquant porte le Stade Rennais vers une qualification en C1. Cet état de forme exceptionnel place l’ancien Angevin sous le feu des projecteurs.

On murmure même son nom en équipe de France. Didier Deschamps pourrait voir en lui le joker idéal pour la prochaine Coupe du monde. Son profil attire les géants. Si Strasbourg a manifesté son intérêt pour pallier ses futurs départs, le dossier est complexe. Rennes n’est pas vendeur. Mais Esteban Lepaul veut forcer son départ.

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Selon Ekrem Konur, le PSG et l’AS Monaco posent les pions pour le déloger. Le directeur sportif du PSG, Luis Campos cherche un finisseur pur. Mais attention, le club de la capitale ne puisse lui promettre une place de titulaire indiscutable.

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À Monaco, l’approche diffère. Le club du Rocher veut renouveler son attaque et voit en Lepaul l’homme capable de mettre en difficulté les défenses du championnat. Le prix du Français explose. Acheté 13 millions d’euros l’été dernier, il va rapporter le jackpot. Les pensionnaires du Roazhon Park exigent 42 millions d’euros. C’est le prix fixé pour sceller son départ.