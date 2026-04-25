PSG : Le groupe de Luis Enrique pour affronter Angers SCO !

Pour le compte de la 31e journée de Ligue 1, le PSG sera sur la pelouse d’Angers SCO ce samedi en fin d’après-midi. Luis Enrique, l’entraîneur du club de la capitale, a dévoilé son groupe retenu pour ce match.

PSG : Vitinha et Marquinhos absents pour le voyage à Angers

Ce samedi, le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Raymond-Kopa pour affronter Angers SCO, dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1, à 19 heures. À quelques heures de cette rencontre, Luis Enrique a dévoilé son groupe. Sans surprise, le technicien espagnol s’appuie sur un effectif dense. En défense, plusieurs cadres sont présents, dont Achraf Hakimi, Lucas Hernandez, Willian Pacho et Ilya Zabarnyi.

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Comme attendu, Nuno Mendes fait bien son retour dans le groupe du Paris Saint-Germain après deux matchs d’absence suite à ses soucis musculaires survenus lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions contre Liverpool. Par contre, le capitaine Marquinhos est laissé au repos pour ce déplacement.

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Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz, Joao Neves, Kang-In Lee, Dro Fernandez et Senny Mayulu sont présents. Sorti prématurément contre les Reds, Vitinha est toujours absent du groupe. Tout comme le jeune ailier Quentin Ndjantou. En attaque, tout le monde est là. Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Ibrahim Mbaye et Gonçalo Ramos sont disponibles pour ce match.

Le groupe du PSG

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin

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Défenseurs : Beraldo, Hakimi, Hernandez, Mendes, Pacho, Zabarnyi

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Milieux : Dro, Lee, Mayulu, Neves, Ruiz, Zaïre-Emery

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Attaquants : Barcola, Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, Mbaye, Ramos.