ASSE : Montanier rassuré par un détail avant Troyes

Pour le match capital de l’ASSE contre Troyes, Philippe Montanier est confiant, grâce au soutien des supporters et à un détail dans la série réalisée avant la défaite à Bastia.

ASSE – ESTAC : Montanier compte sur le soutien des supporters

L’ASSE affronte l’ESTAC, ce samedi (20h) au stade Geoffroy-Guichard. Il s’agit d’une confrontation directe entre le deuxième et le premier du championnat. Les Stéphanoises ont un retard de points sur les Troyens.

Pour réduire l’écart et maintenir la pression sur le leader, le dauphin doit impérativement gagner. Quant au club aubois, cette rencontre est décisive pour lui. Il peut valider son retour direct en Ligue 1 en cas de victoire à Saint-Etienne.

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Philippe Montanier reconnaît certes qu’il affrontera « une équipe qui a un grand collectif, des bonnes individualités ». Cependant, il compte sur le soutien des milliers de supporters (plus de 32 000) pour faire basculer le match en leur faveur. « La motivation ? On joue le leader dans un Chaudron plein, donc je ne suis pas bien inquiet », a-t-il rassuré.

Montanier : « Après une contre-performance à l’extérieur, on a été capable de réagir à domicile »

En plus de la mobilisation du peuple vert, l’entraîneur des Stéphanois espère renouer immédiatement avec la victoire, après la défaite à Bastia, comme ce fut le cas à la suite des matchs nuls à Grenoble (0-0) et à Nancy (1-1).

« Ce qui est bien, c’est qu’à chaque fois qu’on sortait d’une contre-performance à l’extérieur, on a été capable à chaque fois de réagir à domicile », a-t-il souligné, tout relativisant : « Je touche du bois pour que ce soit encore le cas ».

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Cependant, l’adversaire du jour de l’ASSE est bien différent des autres. C’est le leader de la Ligue 2, capable de faire un coup à l’extérieur.