Mercato : Le SRFC et Lille à la lutte pour un ancien du PSG

À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, un ancien du PSG s’impose déjà comme l’un des dossiers chauds du marché en France. Le SRFC et le LOSC Lille seraient notamment à la lutte pour obtenir son renfort.

Mercato : Le SRFC et Lille en pôle pour Abdou Diallo

Comme l’a rapporté le journaliste allemand Florian Plettenberg, Abdou Diallo ne prolongera pas son aventure au Qatar, après des passages à Al-Arabi SC et Umm Salal. À 29 ans, le champion d’Afrique 2021 souhaite relancer sa carrière dans un championnat plus compétitif. Libre en juin prochain, l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain représente une opportunité de marché pour plusieurs clubs européens.

Lisez aussi : Mercato PSG : Abdou Diallo justifie son transfert de Paris au Qatar

À voir

ASSE : Montanier rassuré par un détail avant Troyes

En France, le Stade Rennais apparaît comme le prétendant le plus sérieux. En quête de stabilité défensive, le SRFC pourrait s’appuyer sur l’expérience de l’international sénégalais. L’entraîneur Franck Haise verrait en lui un leader capable d’apporter de la solidité, surtout en cas de qualification pour une coupe européenne la saison prochaine.

Lisez aussi : PSG : La méthode Pochettino décryptée par Abdou Diallo

Mais le club breton n’est pas seul sur ce coup, puisque le LOSC Lille reste également à l’affut. Habitué aux coups malins sur le marché, le président Olivier Létang pourrait tenter de convaincre Diallo de rejoindre le Nord. Sa polyvalence, capable d’évoluer dans l’axe comme sur le côté gauche, correspond parfaitement aux besoins lillois.

Nice et Strasbourg en retrait, l’Europe attentive

Toujours selon le spécialiste de Sky Sport Allemagne, d’autres clubs européens suivent de près la situation d’Abdou Diallo. Anderlecht et l’Olympiakos ont manifesté leur intérêt, tout comme l’OGC Nice cet hiver. Toutefois, les Aiglons semblent désormais plus discrets, refroidis par les exigences salariales de l’ancien joueur du Borussia Dortmund.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : Gros coup, un défenseur libre arrive

À voir

ASSE : Le Mans passe devant Saint-Etienne, la pression monte

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré négocie un deal XXL

Du côté de Strasbourg, la piste s’éloigne également, la politique du club restant axée sur de jeunes profils à fort potentiel. Avec 13 matchs disputés cette saison pour une passe décisive délivrée, et une valeur estimée à 4,5 millions d’euros, Abdou Diallo reste un profil attractif. La bataille s’annonce donc serrée pour s’attacher les services de l’expérimenté défenseur sénégalais.