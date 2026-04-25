OL : Lyon bat Auxerre et conforte sa place sur le podium

L’OL a conforté sa place sur le podium de la Ligue 1, en s’imposant contre l’AJ Auxerre (3-2), au Groupama Stadium, ce samedi.

OL : Lyon prend 3 précieux points contre Auxerre et reste 3e

L’OL a réussi à enchaîner une troisième victoire en Ligue 1 et conforte sa troisième place sur le podium. Grâce à un double de Roman Yaremchuk (19e et 71e) et un but du capitaine Corentin Tolisso (66e), Lyon s’est imposé de justesse contre l’AJ Auxerre (3-1). En attendant le match de Lille contre le Paris FC, dimanche, les Gones ont provisoirement trois points d’avance sur les Dogues.

Avant l’AJA, l’Olympique Lyonnais avait renoué avec la victoire contre le FC Lorient (2-0). Il avait ensuite surpris le leader du championnat, le PSG, au Parc des princes, lors de la 30e journée (1-2). Cela, grâce à un décisif Endrick (buteur et passeur décisif) et un impressionnant Afonso Moreira.

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L’Olympique Lyonnais peut déjà se tourner vers les trois derniers matchs de la saison, dont deux confrontations directes, respectivement contre le Stade Rennais et le RC Lens, intouchable dauphin du Paris Saint-Germain.

Classement provisoire après OL – AJ Auxerre :

1er-PSG 66 points

2e-RC Lens 63 points

3e-OL 57 points

4e-LOSC 54 points

5e-Rennes 53 points