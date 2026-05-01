‎Mercato : Bataille en vue entre l’OM et l’OL pour ce buteur ?

L’OM et l’OL pourraient s’affronter sur le mercato estival pour un ancien buteur de Ligue 1. Les deux clubs ennemis ont récemment vu Jonathan David, parti rejoindre la Juventus l’été dernier, leur être proposé par son entourage.

‎Mercato : Jonathan David poussé vers la sortie à Turin

Jonathan David avait quitté le LOSC en grande pompe pour rejoindre la Juventus et la Serie A, un championnat qu’il connaissait bien pour l’avoir affronté régulièrement depuis Lille. Mais à Turin, sous les ordres de Luciano Spalletti, le Canadien semble avoir perdu de son lustre. Titulaire en début de saison, il se retrouve aujourd’hui dans une situation inconfortable, avec des signaux qui indiquent clairement qu’un départ serait le bienvenu pour toutes les parties.

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‎C’est dans ce contexte que son entourage a décidé de prendre les devants. Plutôt que d’attendre une offre hypothétique, les représentants de l’international canadien ont activement proposé ses services sur le marché. Et deux clubs français ont reçu cet appel d’offres officieux : Marseille et l’OL, selon TMW. Un retour en Ligue 1 pour un joueur qui y avait brillé de mille feux avec Gand puis Lille ? Le scénario tient la route.

‎Deux clubs aux besoins similaires, deux projets différents

‎Du côté de l’OM, le contexte est celui d’un chantier monumental. La prise de fonction du nouveau président Stéphane Richard le 2 juillet, le probable départ d’Habib Beye, l’arrivée d’un directeur sportif encore inconnu, tout est à reconstruire. L’attaque n’échappe pas à ce grand chambardement. Mason Greenwood pourrait partir, Pierre-Emile Højbjerg aussi, sans compter les retours de prêt indésirables. Un buteur expérimenté et immédiatement opérationnel comme David répondrait à un besoin criant.

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‎À Lyon, la problématique est différente mais tout aussi urgente. La fin du prêt d’Endrick laisse un vide en pointe que Paulo Fonseca devra combler rapidement. Jonathan David, avec son sens du but aiguisé et sa connaissance du football français, représenterait une solution clé en main, sans période d’adaptation nécessaire. Ce qui est rare et précieux dans un mercato aussi court.

Marseille et Lyon, qui a vraiment les moyens d’y croire ?

Entre un Olympique de Marseille en reconstruction institutionnelle et un OL qui court après la Ligue des Champions, les projets sportifs divergent. Jonathan David, à 26 ans, est dans la fenêtre idéale pour rejoindre un club ambitieux qui lui garantit un rôle central.

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Si Lyon finit dans le top 3 et se qualifie en Coupe d’Europe, l’argument sportif pencherait en faveur des Rhodaniens. Mais si l’OM change d’entraîneur et reconstruit un projet cohérent autour d’un vrai numéro 9, Marseille pourrait aussi séduire. La balle, et le dossier, est dans les pieds des directions. TMW a allumé la mèche, à elles d’éviter l’explosion.