ASSE : La situation s’empire pour Saint-Etienne avant Rodez

L’entraîneur de l’ASSE a confirmé une nouvelle fin de saison pour un joueur de son effectif. Un autre est forfait pour le match contre Rodez AF samedi (20h).

ASSE : Fin de saison pour Lamba, Davitashvili forfait à Rodez

Les nouvelles continuent de s’empirer pour l’ASSE dans un moment crucial pour la montée en Ligue 1. Philippe Montanier a confirmé la fin de saison pour Chico Lamba. Sorti à l’heure de jeu du dernier match contre l’ES Troyes AC, il est victime d’une fracture de fatigue selon l’entraîneur.

Les nouvelles sont également mauvaises pour Zuriko Davitashvili, lui aussi sorti prématurément du terrain (15e minute), à la suite d’une blessure. D’après les examens médicaux, il souffre d’une entorse à la cheville. Il est déclaré forfait pour le déplacement à Rodez, lors de la 33e et avant dernière journée de Ligue 2.

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« On verra l’évolution ensuite », a indiqué Philippe Montanier. Cependant, l’ailier géorgien devrait manquer la réception d’Amiens, le 9 mai prochain. Il faut rappeler que Florian Tardieu et Mahmoud Jaber sont aussi out pour le reste de la saison.

RAF – ASSE : Le Cardinal et Moueffek en sursis

En revanche, les nouvelles sont bonnes pour Julien Le Cardinal. « Il est bien, on le testera vendredi. C’est possible qu’il soit disponible ce samedi », a rassuré le coach de l’AS Saint-Etienne. Victime d’un violent coup au mollet, Aïmen Moueffek avait suscité une grosse inquiétude, mais il « ça va mieux » pour lui. Le milieu de terrain reste néanmoins en sursis pour le déplacement au stade Paul-Lignon.

L’équipe stéphanoise est donc fortement diminuée, alors qu’elle est en course pour la montée en Ligue 1. Philippe Montanier en est d’ailleurs affecté. « Il n’y a malheureusement pas de dénominateur commun pour expliquer ces blessures, qui sont évidemment handicapantes », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match.

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Toutefois, le technicien de 61 ans est loin de se laisser abattre par le sort qui a décimé son équipe. « Il va falloir trouver les vertus pour passer au-dessus de ces obstacles », a-t-il rassuré. L’ASSE doit gagner le match contre Rodez AF, mais aussi le dernier de la saison régulière, contre Amiens SC à Geoffroy-Guichard, le samedi 9 mai, pour espérer rejoindre l’élite.