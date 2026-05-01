‎L’OM lâche Greenwood : les vraies raisons dévoilées

‎A l’OM, derrière les performances de Mason Greenwood, seul capable de faire lever le Vélodrome cette saison, se cache un vestiaire en tension et un malaise croissant. Le départ de l’Anglais cet été ne serait plus seulement envisagé, il serait même devenu une nécessité pour reconstruire un groupe sain.

‎Un vestiaire qui ne supporte plus Greenwood ?

‎Il y a des joueurs que l’on admire depuis les tribunes mais qui deviennent ingérables dans un couloir de vestiaire. Mason Greenwood semble glisser vers cette catégorie à Marseille. Fabrice Hawkins, journaliste de RMC, a levé le voile sur la réalité des coulisses phocéennes dans l’émission Rothen s’enflamme : « C’est vrai qu’il n’y a pas une bonne ambiance autour de Greenwood. Il y a eu des petites frictions, des accrochages la semaine qui a précédé la rencontre face à Nice avec Beye », a-t-il révélé.

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« On sait que ça ne se passe pas forcément bien avec le directeur du football, avec certains de ses coéquipiers qui constituent régulièrement le 11 de départ », a-t-il poursuivi. ‎Le tableau est sombre. Tensions avec l’entraîneur, frictions avec des cadres du groupe, rapports compliqués avec la direction sportive, Greenwood cumule les fronts ouverts. Hawkins va plus loin : « Son comportement n’est pas toujours adéquat avec le football de haut niveau. C’est ce qu’on nous fait savoir à l’OM. » Une confidence qui sonne comme un avertissement solennel.

‎Mercato OM : Marseille prêt à virer Greenwood ?

‎Dans ce débat, Vincent Moscato n’a pas usé de précautions oratoires. L’animateur de RMC a choisi la voie de la franchise absolue : « L’OM doit s’en débarrasser. On pourrait se dire qu’il ne faut pas commencer à perdre Greenwood, bah si, il faut commencer à perdre Greenwood de suite si tu veux renouveler ton groupe et te faire une autre mentalité. Le problème, c’est l’état d’esprit. Ce week-end, ce n’est pas la faute d’Habib Beye. Tu peux mettre qui tu veux, tu mets Luis Enrique, c’est la même. Il faut changer le groupe. Moi, je le vire d’entrée Greenwood. »‎

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Des mots qui résonnent fort mais qui posent une question concrète que Moscato esquive : qui fait les buts de l’Olympique de Marseille sans Greenwood depuis deux saisons ? L’Anglais, sous contrat jusqu’en 2029, reste le seul joueur du groupe capable de créer le danger à lui seul. De Zerbi est parti en courant, rappelle Moscato lui-même, preuve que le problème dépasse largement un seul individu.

‎Marseille face à un dilemme sans bonne réponse

‎Voilà le paradoxe marseillais dans toute sa cruauté. Garder Greenwood, c’est maintenir une bombe à retardement dans un vestiaire déjà fragilisé. Le vendre, c’est se priver de son unique joueur différentiel offensif à l’heure d’entamer une reconstruction totale. Les deux options ont un coût, sportif ou humain.

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‎Ce que révèle ce dossier, c’est surtout l’incapacité de l’OM à gérer les personnalités fortes depuis plusieurs années. Ni De Zerbi, ni Beye n’ont réussi à dompter Greenwood. Le prochain entraîneur, quel qu’il soit, héritera du dossier le plus épineux de son mandat dès le premier jour. Et Stéphane Richard, futur président, aura une décision à prendre qui dira tout sur la direction que veut prendre le club.