Mercato OM : Nouvelle offre inattendue pour Rulli

Geronimo Rulli pourrait quitter l’OM lors du prochain mercato estival. Un club argentin prépare une offre pour le gardien de but marseillais.

Mercato OM : Une porte de sortie s’offre à Rulli ?

8 millions d’euros, l’offre tombe à pic pour l’OM. Geronimo Rulli, dont les gants ont tremblé cette saison, pourrait quitter la cité phocéenne plus tôt que prévu. Le club de Boca Juniors prépare une proposition concrète pour rapatrier le gardien argentin.

Il y a un an, Rulli semblait intouchable. Aujourd’hui, le portier passé par l’Ajax a perdu de son éclat. Ses statistiques (51 buts concédés en 37 rencontres) ne sont certes pas infamantes, mais l’Argentin n’est plus très solide. On se souvient notamment de son impuissance lors du naufrage en Ligue des Champions, où huit ballons ont fini au fond de ses filets en seulement trois matchs.

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Boca Juniors cherche un remplaçant d’urgence. Le club de Buenos Aires doit faire face à la grave blessure de son titulaire habituel, victime d’une rupture des ligaments croisés. Cette situation profite à l’OM. À 33 ans, l’international argentin retrouverait volontiers son pays natal, onze ans après son départ d’Estudiantes. Une offre de 8 millions d’euros circule déjà dans les coulisses. Pour Marseille, l’opportunité est inespérée. Vendre un joueur trentenaire à qui il ne reste qu’un an de contrat permettrait de renflouer les caisses.

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Stéphane Richard, le dirigeant marseillais, ne devrait pas hésiter longtemps face à un tel montant pour un gardien dont les prestations ne sont plus impériales. Toutefois, ce départ créerait un nouveau problème. Si Rulli s’en va, qui gardera la cage ? Le numéro 2 actuel, Jeffrey De Lange, n’est lui-même pas certain de rester en Provence la saison prochaine.