Mercato Stade Rennais : La décision est prise pour Yassir Zabiri

La direction du Stade Rennais aurait scellé le sort de la recrue hivernale, Yassir Zabiri. Le Marocain va quitter temporairement le navire.

Mercato Stade Rennais : Yassir Zabiri poussé vers la sortie

10 millions d’euros investis, quelques minutes jouées, et déjà un départ. Le Stade Rennais semble avoir perdu patience avec sa recrue hivernale, Yassir Zabiri. Arrivé en février pour succéder à Kader Meïté, l’attaquant marocain vit un véritable calvaire en Bretagne. Le staff technique ne compte plus sur lui.

Malgré son statut de grand espoir marocain, le jeune joueur se heurte à la pression de la Ligue 1, un championnat dont il ne maîtrise pas encore les codes physiques. Face à cet échec, le coach rennais Franck Haise et ses dirigeants ont tranché. Yassir Zabiri va chercher un nouveau point de chute pour se relancer.

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En signant un chèque de 10 millions d’euros au FC Famalicão, Rennes pensait acquérir un finisseur clinique. Ses performances à la Coupe du monde U20 laissaient présager le meilleur. Mais la réalité du terrain est cruelle. Depuis son arrivée, Zabiri n’a foulé la pelouse que durant 26 petites minutes. C’était Habib Beye qui avait poussé pour son arrivée au SRFC.

Le changement d’entraîneur a scellé son destin. Franck Haise, réputé pour son exigence tactique et son besoin de guerriers immédiatement opérationnels, ne peut l’attendre. Selon les informations de Jeunes Footeux, un prêt est désormais l’option prioritaire.

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L’idée est de protéger un investissement financier important tout en offrant au joueur l’opportunité de s’aguerrir. Un exil temporaire permettrait à Zabiri de s’armer loin de la pression rennaise. S’il veut revenir plus fort, il doit d’abord prouver sa valeur sous d’autres cieux. Son talent reste immense, mais sa maturité professionnelle n’est pas encore au niveau des exigences de l’élite française.