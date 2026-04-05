Stade Rennais : Esteban Lepaul évoque un transfert en Liga !

Meilleur buteur de Ligue 1 à six matchs de la fin du championnat, Esteban Lepaul est tout logiquement courtisé par plusieurs clubs européens, notamment en Espagne. Mais l’attaquant du Stade Rennais ne pense pas pour le moment à sa situation personnelle.

Mercato Stade Rennais : Esteban Lepaul concentré sur la fin de saison

Vainqueur samedi du derby breton contre le Stade Brestois, le Stade Rennais a encore pu compter sur un grand Esteban Lepaul, auteur d’un doublé. L’ancien attaquant d’Angers SCO réalise une très belle saison au point que se pose déjà la question de son avenir à court terme chez les Rouge et Noir.

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À Brest (4-3), le joueur de 25 ans a porté son nombre de buts à 16, ce qui fait de lui le co-meilleur buteur du championnat a égalité avec le Strasbourgeois Joaquin Panichelli. Qui ne rejouera plus de la saison après sa rupture des ligaments croisés d’un genou avec la sélection argentine. C’est donc avec le Marseillais Mason Greenwood (15 buts) que le titre de meilleur canonnier de Ligue 1 se jouera.

Le natif d’Auxerrois connaît une progression fulgurante, au point que se pose déjà la question de son avenir du côté à Rennes. Surtout que des clubs espagnols seraient prêts à le recruter lors du prochain mercato estival. Mais Esteban Lepaul refuse de penser pour le moment à son avenir. À six journées de la fin du championnat, le protégé de Franck Haise veut rester focus sur les objectifs de son club. Tout comme il ne pense pas au classement des buteurs de Ligue 1.

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« La tête du classement des buteurs, ce n’est pas ce qui me préoccupe principalement. J’ai envie de travailler pour l’équipe, il n’y a que comme ça que je serai récompensé, ç’a toujours marché comme ça », a déclaré le buteur du SRFC, qui a également botté en touche la question de son avenir à quelques mois de l’ouverture du mercato d’été. « On va couper court à ça, ce n’est pas d’actualité. J’ai encore des buts à mettre et on a des places à gagner encore pour une qualification européenne », a ajouté Esteban Lepaul, qui ne devrait pas bouger de Rennes cet été.

Le Stade Rennais prêt à tout pour garder Lepaul ?

Comme annoncé par son directeur sportif, Loïc Désiré, le Stade Rennais prépare un nouveau dégraissage à l’issue de la saison. Mais Esteban Lepaul ne devrait pas être concerné par ce vent de changement qui s’annonce du côté du Roazhon Park. D’après des sources proches du club, les dirigeants rennais feront tout pour garder leur numéro 9, sous contrat jusqu’en juin 2029.

Après avoir repoussé les Allemands de Stuttgart lors du dernier mercato hivernal, le SRFC devrait à nouveau se montrer intransigeant pour l’avant-centre formé à l’Olympique Lyonnais, à moins de recevoir une proposition si conséquente qu’elle deviendra impossible à refuser.

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Valorisé à 12 millions d’euros en octobre 2025, Esteban Lepaul dispose aujourd’hui d’une valeur marchande de 20 millions d’euros. Le Stade Rennais sera certain de réaliser une plus-value en cas de vente. Mais à ce jour, son départ n’est pas d’actualité.