FC Nantes : Pluie de forfaits confirmés avant l’OM  

Hécatombe à la Beaujoire. Le FC Nantes est décimé avant de défier l’OM en Ligue 1.

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L’infirmerie nantaise déborde alors que la situation devient compliquée. Samedi 2 mai, pour la 32e journée de Ligue 1, le FC Nantes joue sa survie face à un Olympique de Marseille aux dents longues, lancé dans la course au podium. Pour les Canaris, la victoire n’est plus une option, c’est un impératif vital pour repousser une relégation qui leur pend au nez.

La situation comptable est alarmante. Actuellement premier relégable, le club accuse un retard de cinq points sur la place de barragiste. Il ne reste que trois matches. Trois petites chances pour inverser la tendance. Si les Nantais restent sur deux nuls encourageants contre Metz et Auxerre, leurs récents effondrements en fin de partie face à Brest et Rennes les poussent vers la Ligue 2.

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Pour ce choc face à Marseille, le coach Vahid Halilhodžić devra composer sans plusieurs cadres. Lui-même est suspendu pour cette affiche. C’est une véritable pluie de forfaits qui s’abat sur l’effectif avant ce choc. La liste des absents s’allonge. Fabien Centonze est indisponible. Kelvin Amian manque à l’appel. Tylel Tati ne jouera plus cette saison à cause d’une grave blessure. Le gardien remplaçant Mirbach est officiellement out.

Le milieu de terrain n’est pas épargné non plus. L’incertitude plane encore sur Francis Coquelin, absent lors des deux dernières sorties. Plus grave encore, le jeune et polyvalent Tabibou, pièce maîtresse potentielle de l’entrejeu ou du flanc droit, purge une suspension qui le cloue en tribune.

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Pour espérer un miracle, le FC Nantes devra s’appuyer sur le vécu de cadres comme Ignatius Ganago, Nicolas Cozza ou Anthony Lopes. Leur expérience est la dernière bouée de sauvetage d’un navire qui prend l’eau. Maintenir Nantes dans l’élite relève désormais de la mission impossible, mais devant leur public, les Canaris n’ont plus d’autre choix que de se battre contre la fatalité.