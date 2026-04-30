FC Nantes : C’est terminé, Vahid Halilhodžić part le cœur lourd

Le technicien du FC Nantes, Vahid Halilhodzic a besoin d’un peu de temps pour redresser l’équipe. Le Bosnien part tout triste.

FC Nantes : Vahid Halilhodzic ne croît plus au maintien

Un mois. C’est le temps qu’il a manqué à Vahid Halilhodzic pour sauver le FC Nantes. Le technicien bosnien a dit oui à Kita pour relancer l’équipe nantaise aux abois. Mais c’est échec. C’était déjà trop tard. Le calendrier du FCN pendant ce sprint final ne lui permet pas de réussir cette mission commando. Bonjour la Ligue 2 en cas de défaite face à Marseille ce samedi.

La victoire est impérative sous peine de voir la relégation devenir officielle dès ce week-end. Depuis six matches, le technicien franco-bosnien tient les rênes d’une équipe métamorphosée mais stérile. Sous son impulsion, le jeu s’est densifié.

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Les courses sont devenues plus intenses et l’attaque plus menaçante. Pourtant, malgré cette consistance retrouvée, le compteur de victoires reste désespérément bloqué à zéro. Le coach nourrit un grand regret. S’il était arrivé plus tôt pour redresser cette trajectoire descendante, le sort du club serait déjà scellé positivement.

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Nantes stagne à l’avant-dernière place, accusant un retard de cinq points sur Auxerre, actuel barragiste. « Un mois de plus et c’était réglé », a déclaré Vahid Halilhodzic. Selon lui, l’équipe a retrouvé la gnaque, mais la saison est presque terminée. Il salue l’énergie considérable déployée par un groupe qui, pour l’instant, attend toujours sa juste récompense.