Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita boucle un nouveau deal  

Une autre pépite du FC Nantes a paraphé son contrat professionnel. Les dirigeants nantais préparent un effectif jeune pour la saison prochaine.

Mercato FC Nantes : Un défenseur signe pro

Le FC Nantes blinde ses pépites pour la saison prochaine. Alors que le club lutte pour sa survie dans l’élite, la direction nantaise multiplie les signatures de jeunes talents.

Après la signature du contrat pro de Tom Raiani au poste de latéral gauche, les Canaris viennent de sceller le destin d’un autre espoir. Musanda Mwanba, défenseur central de 19 ans, vient de signer son premier contrat professionnel. Ce pur produit de la Mason Jaune, passé par la JSC Bellevue avant d’intégrer le centre de formation ligérien, va poursuivre sa progression.

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Le staff de l’équipe réserve (N3) ne tarit pas d’éloges sur son protégé. Mwanba impose son physique. Puissant, solide et doté d’une marge de progression importante, ce natif de Kinshasa incarne le futur du club. La stratégie est de verrouiller les pépites de la Jonelière avant leur explosion.

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Toutefois, le timing interpelle. Pourquoi accélérer ces signatures maintenant ? Le contexte sportif reste flou et les résultats, trop irréguliers. La descente en Ligue 2 est presque inévitable. En clair, Nantes se prépare. Si le maintien échappe aux Canaris, le club disposera d’une base jeune et robuste pour rebondir à l’échelon inférieur. Musanda Mwanba s’inscrit dans la durée, prêt à relever le défi, quelle que soit la division.