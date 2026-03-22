‎Mercato Stade Rennais : 20M€, le SRFC veut frapper fort cet été

‎Le Stade Rennais s’apprête à transformer son mercato estival avec un investissement massif pour sécuriser son flanc droit. Le club breton vise des profils expérimentés et polyvalents afin de tourner la page des faiblesses révélées cette saison.

‎Une faiblesse chronique sur le flanc droit

‎La saison 2025‑2026 a mis en lumière une fragilité inquiétante du Stade Rennais sur son côté droit. Avec 12 buts encaissés dans ce secteur, soit 40 % des buts adverses selon les statistiques de Deux‑Zéro, le club a souvent vu ses plans tactiques bousculés. Les rotations limitées et le recours à des milieux polyvalents, à l’instar de Sebastian Szymanski, ont mis en péril l’équilibre défensif et offensif de l’équipe.

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‎Franck Haise, entraîneur du SRFC, a dû jongler avec des solutions temporaires. « Nous voulons un équilibre offensif et défensif, avec des profils comme Szymanski mais en droit, pour renforcer notre pression », explique-t-il. Cette vulnérabilité a pesé lourd lors de 10 des 14 matchs européens, où 70 % des actions adverses ont exploité ce flanc droit. La nécessité d’un renfort est donc devenue incontournable.

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‎En coulisses, le directeur sportif Florian Maurice a pris les devants. « Le flanc droit était notre talon d’Achille cette saison, avec 40 % de nos défaites liées à ce côté. Nous investissons massivement pour sécuriser ce poste, avec des joueurs expérimentés et des jeunes prometteurs », affirme-t-il. ‎Le club cible notamment un latéral droit expérimenté pour un budget de 8 à 10 millions d’euros.

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Des pistes comme l’Allemand Johannes Schindler du FC Cologne ou l’Italien Davide Frattesi d’Udinese, capables de jouer sur plusieurs postes, sont identifiées. Parallèlement, un ailier droit polyvalent est envisagé à hauteur de 5 à 7 millions, avec des profils tels que Pablo Pagis de Lorient. Les négociations sont déjà bien avancées, notamment avec le club allemand, un accord étant possible dès le 1er juillet 2026.

‎Une stratégie à long terme pour sécuriser l’avenir

‎Au-delà du mercato, le Stade Rennais mise sur un plan durable. Avec 50 millions d’euros prévus pour la formation, l’ouverture du centre “Le Krio” à Cesson‑Sévigné en septembre 2026 marque une étape cruciale. Destiné à former latéraux et ailiers droits, le centre accueillera 20 jeunes chaque année, avec des installations de pointe RCA‑Star pour réduire les blessures de 30 % dans ce secteur.

‎Le président Frédéric Antonetti résume la philosophie du club : « Nous sortons de notre crise de résultats, avec 12 points sur 18 cette saison, et ce virage stratégique scellera notre avenir européen. » Entre ambitions immédiates et vision de long terme, le SRFC entend bien frapper fort cet été.

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