Mercato : L’OM défie le RC Lens pour un talent de Ligue 1 !

En pleine réflexion sur son effectif pour la saison prochaine, l’OM surveillerait la situation d’un talent de Ligue 1 également placé dans le viseur du RC Lens et d’autres clubs français et étrangers.

Mercato OM : Un attaquant de Lorient affole la Ligue 1

Auteur de 8 buts et 2 passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues cette saison, un attaquant du FC Lorient affole la Ligue 1. D’après les informations relayées par But, Pablo Pagis a de grandes chances de changer d’air lors du prochain mercato estival. À un an de la fin de son contrat chez les Merlus, le joueur de 23 ans se dirige tout droit vers un départ cet été.

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Le natif de Montbéliard pourrait franchir un cap au sein d’une équipe de Ligue 1 plus ambitieuse comme l’Olympique de Marseille, le Racing Club de Lens, le Paris FC ou encore le Stade Rennais. Le portail sportif ajoute que les Sang et Or se sont clairement positionnés sur cette piste après la confirmation du départ de Wesley Saïd en fin de contrat cet été.

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À Bollaert-Delelis, l’entraîneur Pierre Sage apprécie particulièrement la capacité de Pablo Pagis à évoluer en tant que deuxième attaquant et sur le couloir gauche. Son profil est également apprécié par la direction en raison de son salaire modeste au FC Lorient, qui ne compte pas brader son numéro 10.

L’OM prêt à miser 10M€ pour Pablo Pagis ?

Milieu offensif percutant, capable d’évoluer sur le côté gauche, Pablo Pagis brille surtout dans un rôle de neuf et demi. Une polyvalence et une créativité qui séduisent particulièrement Pierre Sage, attentif à ce type de profil hybride capable de dynamiter les défenses.

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Tout comme les dirigeants de l’OM, du Stade Rennais et du Paris FC. Propriété de Black Knight Football Club, le FC Lorient pourrait en effet se montrer ouvert à une vente en cas d’offre conséquente. En interne, l’idée de faire monter les enchères, notamment en Angleterre, est bien réelle.

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Une proposition comprise entre 8 et 10 millions d’euros pourrait suffire à faire plier les dirigeants lorientais, soit un montant proche de sa valorisation actuelle sur le marché, 10 millions d’euros sur Transfermarkt. L’Olympique de Marseille est donc prévenu.