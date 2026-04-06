Mercato : le RC Lens veut doubler le Stade Rennais pour un ailier  

Le RC Lens prépare déjà l’été. Les Sang et Or cherchent activement un successeur à Wesley Saïd. Un crack est déniché en Ligue 1. Le Stade Rennais est aussi sur le coup.

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Actuellement deuxième du championnat, le RC Lens dispose de dix points d’avance sur l’OM. Cette avance confortable leur assure presque un podium et un retour en Ligue des Champions. Après une belle saison, l’effectif de Pierre Sage pourrait changer. Si l’avenir de cadres comme Thomasson, Sarr ou Baidoo reste flou, un départ est désormais acté.

Wesley Saïd quitte l’Artois. L’attaquant de 30 ans, dont le contrat arrivait à expiration, s’est déjà engagé pour deux saisons avec le club qatari d’Al-Shamal. C’est une perte de taille. Avec 10 buts et 2 passes décisives cette saison, Saïd a porté l’attaque lensoise. Pour compenser ce vide, la direction nordiste multiplie les démarches.

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Selon les informations de But, Lens s’intéresse de près à Pablo Pagis. Ce milieu offensif de 23 ans rayonne cette saison sous les couleurs du FC Lorient. Le jeune crack a déjà inscrit 8 buts et délivré 2 passes en 22 rencontres. Polyvalent, il excelle en meneur de jeu mais dépanne aussi sur l’aile gauche. Le FC Lorient ne s’opposera pas à son départ. Le club breton demande entre 8 et 10 millions d’euros pour libérer son joyau.

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Les Merlus espèrent même une surenchère entre les prétendants français et les clubs anglais. Le Racing Club de Lens n’est pas seul. L’OM, le Stade Rennais et le Paris FC surveillent également le jeune talent. Toutefois, le projet lensois semble avoir une longueur d’avance. Le joueur, de son côté, est séduit. Rejoindre Lens lui permettrait de poursuivre sa progression et d’obtenir une revalorisation salariale importante.