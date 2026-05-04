‎L’ASSE en pleine galère : Encore un joueur blessé !

L’ASSE n’en finit plus de tomber, et cette fois encore, le coup vient de l’intérieur. Entre défaites et infirmerie saturée, la fin de saison prend des allures de descente aux enfers.

ASSE : Une blessure de plus, une de trop

‎Le scénario se répète. Sur la pelouse de Rodez, Kévin Pedro chute. Le milieu cède en début de seconde période. Il quitte ses partenaires à la 58e minute. Le signal est mauvais. ‎Cette nouvelle blessure alourdit une liste déjà longue. Davitashvili, Eymard, Tardieu sont déjà à l’arrêt. L’ASSE avance diminuée. Et dans ce sprint final, chaque absence pèse double.

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‎Après la rencontre, le constat est froid. Philippe Montanier ne cache plus son inquiétude. « Ce soir, on a encore perdu Kévin Pedro. Dans le money time, c’est pesant de perdre autant de joueurs », confie un entraîneur complètement dépité. ‎Le technicien tente pourtant de garder un brin d’espoir : « Kévin a été touché aux adducteurs, on verra, je croise les doigts ». Une phrase simple, mais révélatrice d’un staff suspendu aux nouvelles médicales.

‎Une fin de saison sous tension et sous pression

Saint-Étienne peut-il finir correctement la saison ? ‎Si la réponse semble oui, les Verts devront aussi composer avec un effectif fragilisé. Quatre joueurs importants sont déjà à l’infirmerie. Cela réduit les rotations. Cela use les organismes. Et cela expose davantage les titulaires restants.

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‎Ce qui frappe, c’est l’enchaînement. Blessures, tensions, résultats négatifs. Tout s’additionne. Rien ne s’équilibre. Dans ces conditions, la confiance s’effrite. ‎L’ASSE ne perd pas seulement des joueurs, elle perd de la stabilité. Et dans le football moderne, c’est souvent le premier pas vers une fin de saison chaotique.