‎Mercato PSG : Incroyable ! Bradley Barcola s’en va

‎Le PSG pourrait perdre Bradley Barcola, l’un de ses talents les plus prometteurs, sans même livrer bataille lors du mercato d’été. Derrière les apparences d’un effectif riche, l’ailier voit son horizon s’assombrir… et ses agents cherchent déjà la sortie.

Mercato PSG : Bradley Barcola prêt à claquer la porte cet été ?

‎Barcola avance, mais dans l’ombre. Quatrième option offensive, il subit une hiérarchie bien installée. Devant lui, la concurrence est dense, trop dense. ‎Le résultat est brutal : moins de temps de jeu, moins d’impact, plus de frustration. À 23 ans, le Français refuse de s’installer dans un rôle secondaire. Dans le football moderne, patienter est devenu un luxe rare.

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‎Selon Team Talk, les représentants du joueur ont enclenché des démarches discrètes. Objectif : tester le marché, sonder les opportunités, anticiper un éventuel départ. ‎Le message est clair. Barcola ne ferme aucune porte. Le PSG non plus. Le club envisage même une vente à prix élevé. Une situation classique en apparence… mais révélatrice d’un malaise plus profond.

‎L’Europe se positionne pour Barcola

‎Les prétendants ne manquent pas. Liverpool FC et Arsenal FC suivent le dossier de près. Même vigilance du côté de Chelsea FC et Manchester City. ‎Mais la Premier League n’est pas seule. Real Madrid, FC Barcelone et Atlético Madrid observent. En Allemagne, Bayern Munich et Borussia Dortmund restent attentifs. Dix clubs. Dix options. Le choix ne manquera pas.

❗️NEW: Bradley Barcola has fired Jorge Mendes to sign with Moussa Sissoko, the agent of Dembélé as well.



He has offered himself to Barça. Deco likes the player, but it's unknown whether Barça can afford a transfer.



PSG would not even consider anything lower than €80m.



—… pic.twitter.com/ZWtkiKT1eN — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 20, 2026

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‎L’option de voir l’ancien Lyonnais quitter la capitale devient réelle dans un contexte de manque de temps de jeu. ‎Le PSG détient pourtant une carte majeure : une possible réorganisation offensive. Un départ d’un cadre pourrait redistribuer les rôles. Mais attendre comporte un risque. Celui de perdre un joueur en pleine progression.

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‎‎Barcola est sous contrat jusqu’en 2028. Le PSG contrôle donc le tempo. Mais dans les faits, la pression vient du terrain. Le dossier dépasse le simple mercato. Il interroge la gestion des jeunes talents à Paris. Trop de concurrence tue parfois l’éclosion. ‎Et dans ce jeu d’équilibre, une chose est certaine : si Paris tarde à trancher, l’Europe, elle, ne patientera pas.