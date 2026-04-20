Coup de tonnerre au PSG : Accord entre Barcola et le Barça ?

Alors que le grand objectif du PSG pour cet été est de prolonger ses cadres, Bradley Barcola n’a toujours pas donné de réponse positive et pourrait partir dans les prochains mois, notamment au Barça. Explications.

Mercato : Le PSG s’impatiente dans ce dossier prioritaire

Recruté à l’été 2023 pour 45 millions d’euros et sous contrat jusqu’en juin 2028, Bradley Barcola n’a toujours renouvelé son bail avec le Paris Saint-Germain. Depuis plusieurs mois, les dirigeants parisiens travaillent en coulisses afin de trouver un accord avec l’ancien ailier de l’Olympique Lyonnais, sans succès.

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Selon les informations dévoilées par le quotidien L’Équipe, les pourparlers entre les deux parties n’auraient toujours pas avancé. Une situation inquiétante pour le club de la capitale, alors que le mercato estival approche à grands pas. Même s’il dispose encore de deux années de contrat, Bradley Barcola pourrait être placé sur le marché cet été, s’il ne répond pas favorablement à l’offre du Paris SG.

Évalué à 70 millions d’euros sur Transfermarkt, Barcola pourrait ainsi être l’un des gros tubes de l’été, de nombreux clubs anglais étant prêts à casser leurs tirelires pour s’offrir ses services. Mais aux dernières nouvelles, le FC Barcelone pourrait créer la surprise dans ce dossier.

Mercato PSG : Le Barça prêt à envisager l’opportunité Bradley Barcola ?

Avec les départs attendus de Marcus Rashford et Robert Lewandowski, le renforcement du secteur offensif sera l’un des principaux objectifs de la direction du Barça au cours du mercato estival à venir. Et si Liverpool surveille la situation de Bradley Barcola de très près, le FC Barcelone avancerait aussi ses pions en coulisses.

D’après le journal Sport, l’avenir de Barcola reste flou et les Blaugranas pourraient en profiter avec l’aide de son agent Moussa Sissoko, celui qui avait délogé Ousmane Dembélé de la Catalogne pour l’envoyer au Paris SG en 2023.

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« Le PSG a entamé des discussions préliminaires concernant une future offre pour son attaquant. Bien que son contrat expire en 2028, la réponse de Sissoko (son agent) ne laisse pas présager des négociations rapides ou fructueuses. Bien au contraire. Les grands clubs européens, avides d’attaquants, passent à l’action, et Moussa Sissoko, de son côté, est toujours prêt à recevoir des propositions et à étudier toutes les offres », rapporte le média catalan, qui évoque déjà le prix d’un éventuel transfert.

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« La porte d’un départ de Barcola reste donc grande ouverte. Comme si cela ne suffisait pas, l’agent en profite également pour rappeler aux clubs qui n’ont pas encore considéré le Français qu’avec le joueur du Paris Saint-Germain, tout est possible s’ils sont en mesure de débourser une somme conséquente. C’est le cas pour le Barça. Pour moins de 80 millions d’euros, inutile de contacter Al-Khelaïfi », précise la source sportive. L’été s’annonce électrique dans ce dossier.