Mercato PSG :  la Juve débarque pour un crack, des millions tombent

La Juventus bouge les lignes pour s’offrir un indésirable du PSG. Le coup se prépare pour le prochain mercato estival.

Mercato PSG : Randal Kolo Muani vers la Juventus cet été ?

La Juventus de Turin veut Randal Kolo Muani. Le club italien fait de l’attaquant du PSG sa priorité absolue pour transformer son attaque cet été. Actuellement en prêt chez les Spurs de Tottenham, le joueur regagnera Paris en juin, mais son séjour dans la capitale s’annonce déjà très bref.

Le contrat de prêt en Angleterre ne prévoit aucune option d’achat automatique. Dès lors, le Paris Saint-Germain récupère un joueur qui ne figure plus dans les plans tactiques de Luis Enrique. Cette situation de blocage profite à la Vieille Dame. Le Corriere dello Sport affirme que les dirigeants turinois souhaitent boucler ce dossier qu’ils avaient manqué de peu l’an dernier. À l’époque, l’échec des négociations avait propulsé in extremis l’ancien Nantais vers Londres.

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Paris prépare déjà l’après. Pour compenser ces mouvements, Luis Campos vise Morgan Rogers. L’avant-centre d’Aston Villa impressionne la Premier League par sa puissance et son efficacité. Paris le veut. Cependant, le dossier Rogers s’annonce complexe et coûteux. Les Villans exigent un chèque astronomique de 115 millions d’euros pour libérer leur pépite.

Le passage de Kolo Muani à Tottenham restera une déception statistique. Alors qu’il avait rayonné lors d’un court passage précédent en Italie, le Français peine à s’imposer dans le système des Spurs. Son bilan est maigre. En 37 apparitions, il n’a inscrit que cinq buts, dont un seul en championnat.

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Cette méforme individuelle est mélangée avec la crise collective de Tottenham, pointé à la 17ème place au classement. Sous contrat avec le Paris SG jusqu’en 2028, Kolo Muani cherche désormais un nouveau souffle. Turin semble être la terre promise pour relancer une carrière qui stagne dangereusement dans le brouillard londonien.