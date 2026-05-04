Mercato PSG : C’est confirmé, un gros transfert se précise  

Le jeune crack du PSG, Bradley Barcola attise les convoitises des géants européens. Un transfert est bien possible lors du prochain mercato estival.

Mercato PSG : Le clan Barcola s’active, un départ se dessine

Ça sent mauvais entre Bradley Barcola et le PSG. Malgré un talent qui saute aux yeux, l’ailier tricolore ne fait plus l’unanimité auprès de Luis Enrique, son entraîneur. Face à ce statut de titulaire devenu fragile, son agent passe désormais à l’offensive pour lui trouver un nouveau point de chute.

L’Europe s’arrache le jeune international de 23 ans. Selon les informations de TeamTalk, les plus grands noms de Premier League : Chelsea, Arsenal, les deux Manchester et Liverpool suivent de près sa situation. Le Bayern Munich, Dortmund et le FC Barcelone complètent cette liste de prétendants. L’entourage du joueur ne reste pas passif.

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Des messages sont envoyés aux clubs intéressés pour signaler qu’un transfert devient une option sérieuse dès le prochain mercato. Les représentants de l’ancien Lyonnais multiplient les sondages et les vérifications auprès des destinations potentielles.

Si Luis Campos maintient le dialogue avec le clan Barcola, les négociations pour une prolongation de bail stagnent. Le Paris Saint-Germain semble déjà prêt à tourner la page. Le club réclamerait entre 70 et 80 millions d’euros pour libérer son attaquant. Ce montant, bien que conséquent, ne refroidit pas les prétendants les mieux dotés financièrement.

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Sous contrat jusqu’en 2028, Barcola se heurte à une direction parisienne peu encline aux concessions financières. Actuellement, le joueur perçoit un salaire annuel de 6 millions d’euros. Le PSG refuse pour l’instant de revoir ses émoluments à la hausse. Le divorce pourrait être scellé dans les prochaines semaines.