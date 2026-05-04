Mercato ASSE : Un buteur s’éloigne de Saint-Étienne  

La bataille s’intensifie pour Lassine Sinayoko. Alors que l’ASSE surveille de près l’attaquant de l’AJ Auxerre, un nouveau concurrent de poids surgit d’Angleterre.

Mercato ASSE : Lassine Sinayoko attendu chez les Verts cet été ?

Les dirigeants de l’ASSE préparent de jolis coups pour le prochain mercato estival. Des mouvements sont attendus dans le Forez notamment si la montée en Ligue 1 est effective. Pour compenser le départ probable de Lucas Stassin, très courtisé, le club cible Lassine Sinayoko.

L’international malien, auteur de 9 buts cette saison, possède un profil qui séduit les recruteurs stéphanois. Le joueur est mûr pour s’imposer à Saint-Étienne. Estimé à 8 millions d’euros, Sinayoko avait failli rejoindre Lens l’été dernier avant d’être retenu par Auxerre. Sous contrat jusqu’en 2027, il dispose désormais d’un bon de sortie.

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L’AJA pourrait réaliser une opération financière importante. En vendant son plus gros salaire (110 000 € mensuels), le club bourguignon allégerait considérablement sa masse salariale. Mais l’AS Saint-Étienne n’est plus seule sur le dossier. Selon Africa Foot, Crystal Palace suit attentivement l’attaquant malien.

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Les Eagles cherchent un successeur à Jean-Philippe Mateta, dont le départ cet été semble acté. Le dynamisme de Lassine Sinayoko et ses solides performances plaisent au club londonien. Pour Saint-Étienne, la concurrence anglaise complique sérieusement la donne.