Ça chauffe à l’OM : Terrible sanction pour Himad Abdelli

L’ambiance explose à l’OM après la défaite contre le FC Nantes (3-0). Le milieu offensif Himad Abdelli devrait écoper d’une sanction plus lourde.

OM : Habib Beye réaffirme son autorité dans le vestiaire

La tension a visiblement atteint un point de non-retour à l’Olympique de Marseille. Tout a basculé lors du match nul contre Nice (1-1). Habib Beye avait publiquement remis en cause l’investissement de certains cadres à l’issue de ce choc. Cette critique a provoqué une réaction volcanique dans le vestiaire.

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Himad Abdelli aurait même défié l’autorité de son coach avec des termes crus. « T’es pas mon père, je m’en bas les c… », aurait lancé le milieu de terrain algérien à son entraîneur, marquant une rupture totale entre les deux hommes. La riposte ne s’est pas fait attendre. Premier signe fort de Habib Beye ? Himad Abdelli ne figurait pas dans son groupe lors du déplacement à Nantes (3-0).

Himad Abdelli mis à l’écart jusqu’à la fin de saison

Et ce n’est pas terminé. La sanction envers l’ancien meneur de jeu d’Angers promet d’être plus sévère. Selon plusieurs sources concordantes, dont La Minute OM, le joueur de 26 ans sera banni du groupe professionnel pour le restant de l’exercice. Cette mise à l’écart brutale intervient alors que l’OM est en grande difficulté en cette fin de saison.

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Les Phocéens sont actuellement septièmes de Ligue 1. Ils devront remporter les deux derniers matchs pour espérer disputer une compétition européenne la saison prochaine. En attendant, Habib Beye se prive d’un élément expérimenté dans ce sprint finale.