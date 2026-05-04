Mercato AJ Auxerre : Un cador anglais débarque pour un crack 

Courtisé de l’autre côté de la Manche, Lassine Sinayoko pourrait quitter l’AJ Auxerre lors du prochain mercato estival. Crystal Palace a ciblé l’international malien pour renforcer son attaque et souhaite accélérer sur ce dossier.

Mercato AJ Auxerre : Sinayoko en route pour la Premier League ?

Le nom de Lassine Sinayoko circule avec insistance en Angleterre. Le club de Crystal Palace a jeté son dévolu sur l’attaquant de l’AJ Auxerre pour densifier son secteur offensif. Le profil de l’international malien correspond aux attentes du staff londonien.

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Sa puissance, sa capacité à peser sur les défenses et sa polyvalence sur le front de l’attaque séduisent particulièrement les recruteurs anglais. L’objectif est de lui confier un rôle complémentaire pour franchir un cap en Premier League.

Un cadre auxerrois très convoité

Âgé de 26 ans, Lassine Sinayoko a bouclé une saison solide sous les couleurs de son club formateur. En 30 apparitions de Ligue 1, il a inscrit 9 buts et délivré 4 passes décisives, confirmant son statut de leader offensif. En équipe nationale avec le Mali, il affiche également une certaine régularité avec 10 buts en 30 convocations.

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Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’attaquant occupe une place importante dans le vestiaire de l’AJ Auxerre. Après plusieurs prolongations, il est devenu l’un des joueurs les mieux rémunérés de l’effectif, avec un salaire annuel estimé à un peu plus d’un million d’euros.

Déjà sollicité lors de l’été 2025, le joueur avait été retenu malgré des offres avoisinant les 7 millions d’euros. Une décision qui place aujourd’hui l’AJ Auxerre en position de force dans ce dossier.

Une opération estimée à plusieurs millions d’euros

La valeur marchande de Lassine Sinayoko est désormais revue à la hausse. Les discussions pourraient débuter autour d’un montant compris entre 10 et 15 millions d’euros, même si Transfertmarket l’estime à 8 millions d’euros.

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Crystal Palace dispose des moyens financiers pour s’aligner et souhaite avancer rapidement afin d’éviter une concurrence accrue en Premier League. Reste désormais à savoir si les dirigeants auxerrois recevront une offre à la hauteur de leurs attentes pour ouvrir la porte à un transfert lors du mercato estival.