‎Mercato ASSE : Ça avance pour Koffi, les Verts fixés ?

‎Alors que l’ASSE joue encore sa montée sur le terrain, Ivan Gazidis et Kilmer Sports avancent en parallèle sur le mercato estival avec une cible clairement identifiée entre les perches. Hervé Koffi, gardien international burkinabé en prêt à Angers SCO, dont le RC Lens fixerait le prix de cession aux alentours de 5 millions d’euros.

‎Mercato ASSE : Larsonneur en sursis, Koffi comme alternative sérieuse

‎Il y a une réalité que l’ASSE n’a jamais vraiment voulu nommer publiquement cette saison : Gautier Larsonneur n’a pas convaincu. Le gardien stéphanois a rendu des copies contrastées tout au long de l’exercice. Des arrêts décisifs, certes, mais aussi des erreurs qui ont coûté cher dans des matchs que les Verts ne pouvaient pas se permettre de perdre. En Ligue 2, ce niveau peut passer. En Ligue 1, cela ne pardonne pas.

Lire aussi : ASSE : Larsonneur contesté, Montanier vole à son secours

‎C’est précisément pour combler ce risque que le nom d’Hervé Koffi circule avec insistance dans les couloirs du Chaudron. L’international burkinabé, prêté par le RC Lens à Angers SCO, réalise une saison de haute tenue qui n’a pas échappé aux observateurs. Présence dans les airs, réflexes, autorité dans sa surface, Koffi coche les attributs que Montanier réclame entre ses perches pour tenir le rang dans l’élite.

‎Le RC Lens fixe le prix, Saint-Etienne évalue

‎La question n’est donc pas de savoir si le profil convient, il convient. Elle est financière. Le RC Lens, propriétaire de Koffi, estimerait sa valeur marchande à environ 5 millions d’euros. Une somme intégrée dans l’enveloppe globale de 13 millions que KSV serait prêt à débloquer cet été pour renforcer l’effectif, aux côtés du dossier Lassine Sinayoko sur le front de l’attaque, d’après But. Angers n’est pas en mesure de le conserver.

Lire la suite sur l’ASSE :

Mercato ASSE : KSV boucle la signature d’un jeune buteur

À voir

‎L’OM lâche Greenwood : les vraies raisons dévoilées

ASSE : Montée en L1, l’annonce fracassante de Larsonneur

‎Hervé Koffi devrait donc revenir à Lens à la fin de la saison. Ce double investissement anticipé révèle une chose essentielle : Gazidis ne veut pas reproduire l’erreur de l’été 2025, pointée publiquement par Pierre Ménès, qui avait consisté à constituer un groupe insuffisant pour le niveau Ligue 1. Cette fois, la direction semble décidée à recruter pour le niveau supérieur et non pour combler des trous.

Un dossier solide, mais une condition irréductible

‎Toute la logique de ce recrutement repose sur un préalable non négociable : la montée. Sans Ligue 1 au bout du chemin, Koffi n’a aucune raison de descendre en Ligue 2, et Lens n’a aucune raison de vendre à prix cassé. C’est le paradoxe de ce mercato stéphanois : planifier pour un avenir qui n’est pas encore acté. Ce week-end à Rodez, plus que jamais, le terrain dictera sa loi aux tableurs Excel de KSV.