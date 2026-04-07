OM : Ligue des champions, un mauvais présage pour Marseille

Éjecté du podium à la suite de sa défaite à Monaco (2-1), l’OM est désormais dans une situation délicate pour une place en Ligue des champions. De plus, les statistiques du club phocéen ne sont pas du tout rassurantes, alors que le sprint final de la Ligue 1 est lancé.

L’OM éjecté du podium de la Ligue 1

À six journées de la fin du championnat, l’OM a chuté de la 3e à la 4e place à la suite de sa défaite à Monaco, l’issue de la 28e journée de championnat. Le club provençal a désormais 10 points de moins que le RC Lens (2e) et compte 14 points de retard sur le leader, le PSG. Il ne peut donc plus prétendre aux deux premières places du championnat.

Il ne reste donc plus que la 3e place aux Phocéens pour espérer une place directe en Ligue des champions. Mais cette 3e place est occupée par le LOSC et convoité par l’AS Monaco (5e), Lyon (6e) ou encore le Stade Rennais (7e).

Marseille : Lutte serrée avec Lille, Monaco, Lyon et Rennes pour la C1

Marseille (49 points) est donc engagé dans une lutte serrée avec ces concurrents directs pour la qualification en C1. Malgré leur position au pied du podium, les Marseillais sont dans une dynamique négative, contrairement au Lillois, aux Monégasques et aux Rennais.

Ils ont concédé 4 défaites et un nul lors des 8 derniers matchs de Ligue 1. Alors que l’AS Monaco (49 points) est sur une série d’invincibilité de 6 victoires et 2 nuls. Idem pour Lille (50 points), dont la série en cours est de 5 victoires et 3 nuls en championnat.

L’OM parmi les pires défenses en 2026

L’équipe d’Habib Beye est également classée parmi les pires défenses en 2026, avec 22 buts concédés en 12 matchs. Et ce n’est pas ! Elle a encaissé au moins deux buts lors d’un même match à 13 reprises cette saison en 2026, toutes compétitions confondues. De quoi confirmer la fragilité défensive des Phocéens.

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Benjamin Pavard, Facundo Medina ou encore Leonardo Balerdi (entré en jeu) ont tous été transparents dimanche, lors de la défaite contre l’ASM. Et ce n’est pas de bon augure pour les six derniers matchs du sprint final, dont un OM – OGC Nice et un OM – Rennes.