Vente OM : Nouvelles révélations explosives de Frank McCourt

Frank McCourt a profité de la conférence de presse de présentation du nouveau président de son club, Stéphane Richard, pour évoqué la vente OM et l’arrivée de nouveaux investisseurs.

Vente OM : Frank McCourt ouvre la porte à un nouvel investisseur

Ce vendredi, Frank McCourt a donné une conférence de presse au stade Vélodrome. Ce rendez-vous avec les journalistes, dont le sujet était resté secret, a eu pour objectif de présenter le nouveau président de l’OM : Stéphane Richard.

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Interpellé sur l’éventuelle vente OM et l’arrivée de nouveaux investisseurs, l’homme d’affaires américain a tenu à clarifier sa position face aux nombreuses rumeurs. S’il confirme son souhait d’ouvrir le capital du club à l’arrivée d’un partenaire stratégique, McCourt ne compte pas en faire une obsession.

« Nous sommes ouverts à un partenaire stratégique qui pourrait nous permettre d’atteindre le niveau dont tout le monde rêve. Mais ce n’est pas le sujet aujourd’hui, il n’y a rien d’autres à ajouter », a déclaré le milliardaire de 72 ans, qui a également rappelé son attachement à l’OM.

Frank McCourt compte bien rester à l’OM

Arrivé en octobre 2016 après son accord avec Margarita Louis-Dreyfus pour un montant de 50 millions d’euros, Frank McCourt ne compte pas encore l’Olympique de Marseille. Malgré les rumeurs, il a réaffirmé sa volonté de rester impliqué sur le long terme. Évoquant l’éventuelle vente OM et son histoire personnelle, McCourt a expliqué que son lien avec le club de la Canebière s’est construit naturellement, bien au-delà d’un simple investissement. Malgré les difficultés rencontrées ces dernières saisons, il se dit fier de l’évolution du club et de sa situation actuelle.

« J’ai grandi à Boston. Marseille ressemble à Boston quand j’étais jeune. Je ne sais pas si je cherchais quelque chose en particulier, mais je pense que c’est Marseille qui m’a trouvé. Je ne cherchais pas à acheter un club de football, ni un club en général. Mais j’ai eu les LA Dodgers pendant dix ans et ça s’est très bien passé, j’étais heureux.

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Cette opportunité (l’OM) est venu à moi et c’était très intéressant d’être engagé dans un club comme l’OM avec une histoire formidable, un stade formidable. Quand j’ai eu l’opportunité d’acheter le club, ça m’a plu, j’étais touché. Lors de la dernière décennie, c’était une grande joie, ça n’a pas toujours été simple.

On signe des chèques, on va mettre les joueurs ensemble et on va gagner le championnat, ce n’est pas aussi simple. Ce qui me rend fier, c’est que l’Olympique de Marseille est dans une situation complètement différente de quand j’ai acheté le club. Mon ambition est d’être propriétaire de l’OM pendant très longtemps, on verra ce que nous réserve le futur », a indiqué Frank McCourt.

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