PSG : Une nouvelle fraîche tombe pour Nuno Mendes  

Nuno Mendes a contracté une blessure lors du choc entre le PSG et Liverpool en Ligue des Champions. Les nouvelles sont rassurantes.

PSG : Plus de peur que de mal pour Nuno Mendes ?

Le verdict se précise pour le latéral parisien. À Anfield, l’inquiétude a saisi le banc du PSG quand Nuno Mendes a dû quitter ses partenaires avant la pause. Cependant, les premières nouvelles en provenance du staff médical et du vestiaire incitent à l’optimisme. L’international portugais pourrait avoir évité le pire.

Mercredi soir, la pelouse de Liverpool a été cruelle pour certains joueurs. Peu après la sortie sur blessure de l’attaquant des Reds, Hugo Ekitike, c’est Nuno Mendes qui a dû jeter l’éponge. Lucas Hernandez a rapidement pris sa place sur le flanc gauche de la défense parisienne pour compenser ce départ. Mais le défenseur portugais semble aller mieux.

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Vitinha, son compatriote et coéquipier, s’est voulu rassurant dès la fin de la rencontre. « Je ne pense pas que ce soit grave ! » a-t-il affirmé en zone mixte. Il explique que le latéral a préféré sortir immédiatement pour ne pas aggraver une gêne musculaire. Cette gestion prudente est confirmée par Luis Enrique, qui a affiché un visage serein lors de la conférence de presse d’après-match.

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Le staff ne prendra aucun risque inutile. Il est donc fort probable que Nuno Mendes soit préservé lors de la réception de l’Olympique Lyonnais ce dimanche. Cette absence permettrait au joueur de se soigner sereinement pour les autres rendez-vous. En interne, personne ne doute de sa présence pour les demi-finales de la Ligue des Champions, que Paris affronte le Real Madrid ou le Bayern Munich.