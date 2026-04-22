PSG-Nantes : Luis Enrique entre bonne nouvelle et coup dur !

À quelques heures du choc PSG-Nantes, Luis Enrique enregistre un retour dans son groupe. L’entraîneur parisien doit aussi composer avec une longue liste d’absence.

PSG : Luis Enrique réintègre Ibrahim Mbaye face au FC Nantes

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain tentera de vaincre le FC Nantes en match en retard de la 26e journée de Ligue 1. Cette affiche oppose deux équipes aux problèmes différents. Les Canaris (17es) sont en lutte pour le maintien. Tandis que les Parisiens sont engagés dans une course folle pour le titre national.

Lire aussi : Mercato PSG : Accord imminent, une pépite file en Allemagne

À voir

Mercato PSG : Accord imminent, une pépite file en Allemagne

Le PSG occupe toujours la première place du championnat avec 63 points. Une seule longueur le sépare du RC Lens (2e). La victoire face aux Canaris est donc impérative pour creuser l’écart avec son poursuivant. Luis Enrique a d’ailleurs dévoilé son groupe pour ce choc.

L’entraîneur du PSG mise sur un commando de 21 joueurs avec un retour inattendu. Ibrahim Mbaye sera bel et bien de la partie. L’attaquant sénégalais avait écarté et recadré par Luis Enrique le week-end dernier. L’Espagnol a finalement décidé de le réintégrer à son équipe.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato PSG : Le RB Leipzig sort le tarif pour Yan Diomande

Mercato PSG : Une grosse signature bouclée pour 4 ans

À voir

OM-Nice : Des sanctions attendues, Habib Beye fait volteface

Le groupe dévoilé par Luis Enrique comporte tout de même plusieurs absents. Quentin Ndjantou se remet toujours de son opération. Tandis que Vitinha est au repos suite à l’inflammation du talon. Nuno Mendes est en train de se remettre de ses soucis musculaires.

Le groupe du Paris Saint-Germain

Gardiens : Safonov, Chevalier, Marin

Défenseurs : Marquinhos, Pacho, Hakimi, Hernandez, Zabarnyi, Beraldo

Milieux : Neves, Zaïre-Emery, Ruiz, Dro, Mayulu

À voir

Mercato Stade Rennais : Esteban Lepaul a pris sa décision

Attaquants : Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, Barcola, Ramos, Lee, Mbaye