PSG : Luis Enrique lance un avertissement au Bayern Munich !

Après sa victoire maîtrisée sur la pelouse d’Angers SCO (3-0), ce samedi, le PSG a envoyé un message clair avant son choc face au Bayern Munich en demi-finale aller de Ligue des Champions. Luis Enrique est confiant.

Luis Enrique : « Nous sommes prêts » pour PSG – Bayern

Après la victoire convaincante du Paris Saint-Germain sur la pelouse d’Angers SCO (3-0), Luis Enrique a affiché sa satisfaction, avec déjà un regard tourné vers la demi-finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Le PSG a parfaitement maitrisé son match pré-Bayern Munich. Le technicien espagnol a salué le sérieux de son équipe, capable d’éviter le piège d’un match potentiellement dangereux.

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« On a pris de l’avance sur Lens, mais surtout on a montré notre capacité à être performants. Ce n’est jamais simple à Angers, surtout dans un contexte comme celui-ci. On a très bien démarré, et ensuite le match est devenu plus facile car on a fait le travail », a déclaré le technicien espagnol. Conscient des risques liés à ce type de rencontre, entre gestion et projection vers l’Europe, Luis Enrique a insisté sur la maturité affichée par ses joueurs.

« Avec le soleil, le match du Bayern qui arrive… c’est typiquement le genre de match, où l’on peut se relâcher. Mais ce n’est pas arrivé. Ça prouve qu’on est prêts pour la demi-finale », a ajouté Luis Enrique. Même discours côté joueurs, à commencer par Lucas Beraldo, très en vue avec une implication sur les trois buts parisiens à Angers.

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Le défenseur brésilien retient avant tout la force collective : « on est très contents, cette victoire nous donne de la confiance avant mardi. Ce n’est pas une performance individuelle, c’est tout le groupe qui a bien fonctionné. » Avec désormais six points d’avance en tête de la Ligue 1, le PSG se rapproche du titre, mais garde ses priorités.

« C’est important, mais on continue de se préparer pour gagner tous les matchs », a conclu le défenseur polyvalent de 22 ans. Le Paris Saint-Germain avance avec confiance et semble déjà prêt pour son grand rendez-vous européen. Il va maintenant falloir se concentrer sur la demi-finale de la Ligue des Champions qui approche à grands pas.

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Tenant du titre, le club de la capitale doit désormais affronter ce qui est probablement l’équipe d’Europe la mieux calibrée pour lui succéder. Ce seront deux matchs de très haut niveau qu’il va falloir gérer et dominer. Le Paris Saint-Germain peut encore écrire une très belle page de son histoire et cette demi-finale s’annonce dantesque pour deux équipes qui ont soif de victoire.