LDC : Toni Kroos livre les clés du choc PSG – Bayern Munich

Ce mardi, à 21 heures, au Parc des Princes, le PSG reçoit le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des Champions. L’ex-international allemand Toni Kroos a livré ses impressions sur ce choc tant attendu.

« Pour moi, c’est du 50/50 », assure Toni Kroos sur PSG – Bayern

Invité au micro de Sky Sport, Toni Kroos, l’ancien milieu de terrain du Real Madrid, du Bayern Munich et de la Mannschaft, a livré son analyse de la demi-finale de Ligue des Champions opposant le club bavarois au Paris Saint-Germain ce mardi soir au Parc des Princes. Pour le sextuple vainqueur de la Coupe aux grandes oreilles, cette rencontre s’annonce très équilibrée entre les deux meilleures équipes européennes du moment. Même si le Champion de Bundesliga présente quelques failles au niveau de sa défense.

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« Je pense que le Bayern devra mieux défendre que face au Real. Paris peut aussi se montrer plus efficace que le Real. Le Bayern a pris beaucoup de risques défensivement lors des deux matchs, et Madrid aurait pu en profiter davantage au retour. S’ils corrigent certains détails, ils auront leurs chances. Pour moi, c’est du 50/50. Paris est le champion en titre. Sur la forme actuelle, le Bayern et le Paris SG sont les deux meilleures équipes », a expliqué Toni Kroos.

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Des propos clairs de la part d’un habitué de cette compétition, qui met en avant l’équilibre des forces. Le Bayern Munich devra sans doute afficher davantage de solidité défensive que lors de sa confrontation avec le Real Madrid. De son côté, le PSG devra élever son niveau après des prestations parfois irrégulières face à Liverpool ou Chelsea, face à une équipe allemande réputée pour exploiter la moindre faille.

Suspendu, Vincent Kompany cédera sa place sur le banc au Télescopage face au Paris Saint-Germain. L’entraîneur adjoint du Bayern Munich, habituellement en charge des coups de pied arrêtés, prendra donc les commandes de l’équipe bavaroise demain soir au Parc des Princes.

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