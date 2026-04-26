Gros coup dur au Bayern Munich avant le choc contre le PSG !

Déjà privé de son entraîneur Vincent Kompany, suspendu, le Bayern Munich ne pourra pas compter sur un cadre défensif lors du choc contre le PSG, à l’occasion des demi-finales de la Ligue des Champions. Explications.

Bayern Munich : Un forfait pour la double confrontation contre le PSG

À deux jours de sa demi-finale aller de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich a enregistré un nouveau forfait dans son effectif. Après sa remontada spectaculaire face à Mayence (4-3), le club allemand va devoir composer sans Raphaël Guerreiro pour sa double confrontation contre le PSG. Touché à la cuisse, le latéral polyvalent est forfait pour les deux rencontres, un coup dur pour le staff de Vincent Kompany à l’approche d’un rendez-vous majeur.

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« Raphaël Guerreiro a subi une légère déchirure musculaire à l’arrière de la cuisse gauche. C’est ce qu’a révélé un examen effectué par le service médical du FC Bayern. Le joueur de 32 ans est donc indisponible pour le moment », indique le Rekordmeister sur son site officiel.

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Déjà privé de Serge Gnabry, Lennart Karl et Tom Bischof, le Bayern Munich enregistre ainsi un nouveau blessé avant d’affronter le PSG, Champion d’Europe en titre, au Parc des Princes ce mardi. D’après le journal L’Équipe, le Bayern espère le retour de Lennart Karl et Tom Bischof pour le match retour, à l’Allianz Arena, le 6 mai. Quant à Serge Gnabry, il est déjà forfait pour le reste de la saison et manquera la Coupe du monde de cet été.

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De son côté, le Paris Saint-Germain pourrait afficher avec un effectif complet face aux Bavarois, puisque Vitinha, Achraf Hakimi et Nuno Mendes sont remis de leurs différents pépins physiques et donc aptes pour la réception du tout nouveau Champion de Bundesliga.