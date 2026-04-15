OM : Grosse inquiétude autour du nouveau président !

L’OM tient son nouveau président en la personne de Stéphane Richard. Ce dernier prendra fonction à partir du 2 juillet prochain. Mais sa nomination est déjà source d’inquiétude à Marseille.

Stéphane Richard, un président déjà sous forte pression à l’OM

L’Olympique de Marseille connait une deuxième partie de saison préoccupante. Entre les résultats décevants et le futur départ de Medhi Benatia, l’instabilité règne à l’OM. C’est dans ce contexte mouvement que Frank McCourt a désigné un nouveau président.

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Stéphane Richard est le nouveau boss de l’OM. Sa prise de fonction officielle débutera le 2 juillet prochain. L’ancien PDG d’Orange va donc assister impuissamment à la fin de saison des Phocéens. Il héritera peut-être d’une qualification directe en Ligue des Champions ou pas.

Il devra assumer les conséquences

Stéphane Richard sera surtout confronté à des moyens financiers limités. Sa prise de poste décalée inquiète donc Eric Di Meco. L’ancien défenseur, devenu consultant pour RMC Sport, explique que le nouveau président va subir les conséquences de l’ancienne administration de l’OM.

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« D’abord par rapport aux finances du club qui sont problématiques, et sur une éventuelle qualification ou non en Ligue des champions », a-t-il indiqué. Entre assainissement des comptes et la mise en place d’un projet cohérent, Stéphane Richard fera face à un véritable casse-tête pour ses débuts à l’OM.