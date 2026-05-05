Départ surprise à l’OM : Greenwood vendu à bas prix ?

Le divorce entre Mason Greenwood et l’OM se précise. La direction phocéenne espérait réaliser la plus vente de son histoire avec l’attaquant anglais. Mais la donne est en train de changer.

Mercato : Mason Greenwood tourne le dos à l’OM

Son départ de l’Olympique de Marseille devient inéluctable. Lors de la défaite à Nantes (3-0), l’attitude de Mason Greenwood a choqué de nombreux observateurs. Une séquence montrait l’attaquant anglais défendre en marchant. Un manque flagrant d’effort qu’Habib Beye a refusé de commenter.

Mason Greenwood accuse clairement le coup en cette fin de saison. Il n’a pas trouvé le chemin des filets lors des six dernières rencontres de l’OM. L’ailier polyvalent de 24 ans traîne son mécontentement sur les pelouses de Ligue 1. Ses envies de changer de club ne se cachent plus.

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Alors que son contrat coure encore sur trois ans, Mason Greenwood aurait récemment demandé un bon de sortie à sa direction. Cette situation a provoqué la colère de Christophe Dugarry. Sur les ondes de RMC Sport, le champion du monde 98 n’a pas mâché ses mots. Il a qualifié le joueur de « minable », en dénonçant une trahison envers le club.

Un prix de vente revu à la baisse

Ses propos sont repris sur plusieurs sites européens de foot. Tous concluent en disant que si Mason Greenwood était valorisé à plus de 80 millions d’euros, il sera finalement vendu au rabais. Sa volonté de partir et sa baisse de régime, combinées à son passé d’homme violent, ne plaident pas en sa faveur.

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L’Olympique de Marseille se retrouverait ainsi dans une position de faiblesse pour négocier. Le gâchis est en tout cas énorme pour un joueur qui devait être le fer de lance du projet OM. L’ancien Mancunien s’apprête visiblement à quitter le navire marseillais par la petite porte.