PSG : Après Hakimi, une autre mauvaise nouvelle confirmée

‎Lucas Chevalier et le PSG traversent une période décidément chargée en mauvaises nouvelles. près la blessure d’Achraf Hakimi, c’est le gardien français qui a été touché à la cuisse droite ce mercredi matin à l’entraînement.

‎PSG : Une blessure de trop pour Chevalier, un gardien déjà en retrait

‎Il y a des coups du sort qui s’accumulent avec une cruauté particulière. Lucas Chevalier en fait l’amère expérience. Relégué sur le banc depuis la fin janvier au profit de Matvey Safonov, le portier de 24 ans vivait déjà une saison à rebours de ses ambitions initiales. Ce mercredi, son club a officialisé une mauvaise nouvelle : une lésion à la cuisse droite, contractée lors de la séance matinale, qui va le contraindre à rester en soins ces prochaines semaines.

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‎Pour un joueur qui n’avait déjà plus grand-chose à espérer sportivement d’ici la fin de la saison, cette blessure referme définitivement la porte. Le PSG disputera encore quatre matchs de Ligue 1 (Lorient, Brest, Lens, Paris FC) plus la demi-finale retour de Ligue des Champions à Munich. Autant dire que Safonov sera seul maître des buts parisiens jusqu’au coup de sifflet final de la saison.

‎La Coupe du monde 2026, le vrai sujet qui inquiète

‎C’est là que la situation bascule dans une dimension bien plus lourde de conséquences. La Coupe du monde 2026 débute le 11 juin, dans moins de six semaines. Didier Deschamps doit révéler sa liste le 14 mai prochain, soit dans moins de trois semaines. Et Chevalier, entre son manque de temps de jeu depuis janvier et cette blessure musculaire fraîche, se présente dans un état de forme impossible à évaluer sérieusement.

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‎Le sélectionneur se retrouve placé devant un dilemme délicat. Convoquer un gardien qui n’aura pas joué depuis des mois, et qui sort d’une blessure, au risque de fragiliser la préparation ? Ou l’écarter, au risque de se priver d’un profil prometteur pour les années à venir ?

‎Le paradoxe d’un grand club qui étouffe ses propres talents

‎Il faut nommer les choses clairement. Chevalier n’est pas victime d’un manque de talent, il est victime d’un contexte. Recruté 40 millions d’euros pour succéder à Donnarumma, il s’est retrouvé coincé dans une hiérarchie que Safonov a renversée par la seule force de ses performances.

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C’est la loi du sport. Mais quand cette mise en retrait se double d’une blessure musculaire à l’approche d’une Coupe du monde, le coût humain et sportif devient considérable. Deschamps devra trancher et sa décision en dira long sur la place réelle de Chevalier dans le projet des Bleus.