‎PSG : La grosse promesse de Hakimi après sa blessure

Le PSG devra composer sans ‎Achraf Hakimi pour la demi-finale retour de Ligue des Champions à Munich. Victime d’une déchirure aux ischio-jambiers en toute fin de match face au Bayern (5-4), le Marocain a brisé le silence sur Instagram avec un message qui en dit long sur son état d’esprit, malgré la douleur.

‎PSG : ‎La 89e minute qui a tout changé pour Hakimi face au Bayern

‎Les grands matchs ont parfois un goût amer jusque dans les dernières secondes. Alors que le Parc des Princes exultait encore de cette démonstration offensive face au Bayern, Achraf Hakimi s’effondrait à la 89e minute après un duel avec Konrad Laimer, la main crispée sur l’arrière de la cuisse droite. Le scénario cauchemar pour un latéral en pleine possession de ses moyens.

Lire aussi : PSG : Après Hakimi, une autre mauvaise nouvelle confirmée

À voir

‎FC Nantes-OM : Une mauvaise nouvelle qui inquiète à Marseille ?

‎Les examens du lendemain ont dissipé tout espoir d’un faux positif. Ce n’était pas de simples crampes de fin de match. Le diagnostic est sans appel : déchirure au niveau des ischio-jambiers, comme révélé par RMC Sport. Luis Enrique ayant épuisé ses trois changements, Hakimi avait dû tenir jusqu’au coup de sifflet final, resté paradoxalement en position avancée. Une image à la fois héroïque et crève-cœur.

‎Hakimi brise le silence avec un message fort

‎C’est par Instagram que le défenseur marocain a choisi de répondre à l’inquiétude de tout un club. Une story, cinq mots : « Je l’ai fait une fois. Je le referai encore », a-t-il écrit. Sobre, dense, sans fioriture. Le ton de quelqu’un qui a déjà traversé l’adversité et qui sait exactement ce qu’il faut pour en revenir. Car Hakimi n’en est pas à sa première mésaventure physique cette saison. Il avait déjà été touché à la cheville suite au tacle de Luis Diaz en phase de ligue.

Lire aussi : PSG : Coup dur, le verdict tombe pour Nuno Mendes !

‎L’absence annoncée est de deux semaines et demie à trois semaines. En cas de qualification pour la finale, le latéral devrait donc être disponible, une information capitale pour la suite du parcours européen parisien. Sa participation à la Coupe du monde 2026 avec le Maroc, prévue à partir du 11 juin, n’est pas remise en cause à ce stade.

‎Zaïre-Emery, le plan B de génie de Luis Enrique

‎L’absence de Hakimi à l’Allianz Arena pose une vraie question tactique. Qui pour tenir le couloir droit face à un Bayern qui n’a pas dit son dernier mot malgré la démonstration de l’aller ? La réponse pourrait tenir en un nom : Warren Zaïre-Emery. Le milieu parisien a déjà démontré à plusieurs reprises sa capacité à évoluer en latéral droit avec une aisance déconcertante, discipline tactique, vitesse de transition, lecture du jeu : les attributs sont là.

Lire la suite sur le PSG :

Mercato PSG : C’est OK pour l’arrivée de deux phénomènes

À voir

ASSE : Sale temps, encore un forfait majeur chez les Verts ?

Mercato PSG : Négociation lancée, un milieu offensif arrive

‎Ce serait un choix audacieux, mais Luis Enrique n’a jamais eu peur d’aller contre la doxa. En confiant ce rôle à un joueur formé au club plutôt qu’à un latéral de fortune, il enverrait également un signal fort à son vestiaire : la confiance ne se retire pas sous la pression. À Munich, dans une semaine, ce sera au terrain de valider ou d’invalider ce pari.